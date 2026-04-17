FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VRLO VAŽNO' /

Stigla odluka koju je Srbija čekala s nestrpljenjem: 'Dobili smo vijesti iz Amerike'

×
Foto: Maxim Konankov/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

17.4.2026.
21:54
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) produžio je u petak operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za 60 dana do 16. lipnja, izjavila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović a prenijeli srbijanski mediji.

"Dobili smo dobre vijesti iz SAD-a da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdanu opskrbu naftnim derivatima u zemlji", rekla je ministrica.

Po njezinim riječima, to produljenje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promjeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Ministrica je rekla da je za Srbiju najvažnije da "NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mjesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije".

Rukovodstvo MOL-a boravit će u Beogradu 

Ona je dodala da je za državu primarno da se NIS trajno ukloni s liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla realizirati dugoročne nabavke sirove nafte, dok je drugi cilj povećanje udjela Srbije u vlasništvu za pet posto čime bi zemlja dobila veću mogućnost za kontrolu upravljanja i utjecaja u kompaniji.

Đedović Handanović je rekla i da će najviše rukovodstvo MOL-a u subotu boraviti u Beogradu, a operativni timovi od utorka kako bi se razgovaralo o "svim detaljima". Važeća licenca za rad NIS-a, koji je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, ističe u petak.

Kompanija je zatražila 9. travnja od američkog ureda novu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i poslije 17. travnja, kada ističe prethodna licenca izdana 20. ožujka. Do 17. travnja vrijedi i licenca Jadranskom naftovodu (JANAF) za transport nafte pančevačkoj rafineriji.

SrbijaSadNaftna Industrija Srbije
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
