O vjeri, ocu Miši i svojoj mezimici: 'Ona pokazuje interes za sve što traje točno dva dana'

U vremenu kada se autentičnost na glazbenoj sceni sve više cijeni, pjevačica Ivana Kovač (48) ostaje dosljedna sebi, svom izričaju i emociji koju prenosi kroz pjesmu. Od prvih glazbenih koraka uz oca Mišu Kovača (84), preko uspješnog razdoblja u grupi Magazin pa do samostalne karijere, njezin put obilježen je strašću prema glazbi, ali i osobnim rastom koji je s godinama dobio dublju, duhovnu dimenziju. Danas, nakon dva desetljeća karijere, Ivana ne krije koliko su joj vjera, obitelj i unutarnji mir postali temelj svega što radi.

Uoči novog glazbenog poglavlja, koje donosi i dugo najavljivani duet s Draženom Zečićem (58), Ivana za Net.hr govori o svom profesionalnom putu, osobnim promjenama, vjeri koja joj je promijenila život, ali i o malim stvarima koje je danas najviše ispunjavaju.

Nedavno ste na društvenim mrežama najavili duet s Draženom Zečićem, kako je došlo do te suradnje i što publika može očekivati od pjesme?

Još davno smo Dražen i ja imali u planu duet. Ali za sve postoji vrijeme tako je sada došlo vrijeme i taj duet. A očekivanja publike ovise samo o njima. Na izvođačima je samo da daju sve od sebe u pjesmi. Sve ostalo je na publici.

Ako se ne varam, ove godine obilježavate punih 20 godina otkako ste zaplovili u glazbene vode snimivši duet s ocem Mišom Kovačem. Od vremena u grupi Magazin pa do solo uspjeha, kako danas gledate na svoj glazbeni put?

Da mi sami niste rekli ne bih ni primijetila da je već toliko prošlo. Jedino što mogu reći za sebe da sam na tom putu ostala dosljedna sebi i svom glazbenom izričaju. Zabavna glazba i nikada nisam odustala od toga. To volim, u tome se nalazim i pjevam sa srcem i ljubavlju. Meni je to osnova koja je sama po sebi dovoljna. Bez presinga i opterećivanja.

Postoji li neka pjesma koja vas osobno najviše opisuje u ovom trenutku života?

Možda u svakoj po nešto jer te pjesme i jesu bazirane na životnom iskustvu koje je baš svatko prošao, ali da postoji baš neka koja opisuje mene osobno, ne. Ali za ovaj trenutak sada, to bi bila "Bože čuvaj familiju".

U više navrata ste otvoreno govorili koliko vam je vjera promijenila život, što se konkretno promijenilo u vašoj svakodnevici otkako ste se približili Bogu?

Puno toga. Osim same učestale molitve i svakodnevnih odlazaka na Svete Mise, život mi je dobio neku puninu, dublji smisao. Ne kažem da je lakši ili teži, samo je sve smislenije. Kroz Sveto pismo doslovno upoznajem sebe, svoje slabosti, manjkavosti, ali i dobre strane. Shvatiš da nisi tu sam za sebe već da se i daješ drugima i pomažeš im ma kako god se ti osjećao. Vidiš svoje rane, prepustiš Kristu da ih liječi. Duhovni rast i duhovne boli su puno gore od psihičkih, ali imam tu veliku potrebu duhovnog rasta. Ali ono najbitnije, znam da ni u najgorim životnim situacijama nisam sama. Ni u najboljim, ni u najgorim jer je Krist uvijek tu. Kada zaista vjeruješ u to već tu nastaje veliko rasterećenje i dolazi nada i radost.

Ranije ste spomenuli i da je vaša majka dugo molila za vaše obraćenje, koliko vam danas znači taj obiteljski duhovni temelj?

Sada puno. Stvar je vjere. Ne religije. Stvar je odnosa s Kristom. Koliko sam pojedinac zaista vjeruje u ono što Isus govori, da je On Istina, put i život. Za mene je. I zato se mijenjam i trudim se mijenjati i ići njegovim putem.

Rekli ste da se trudite živjeti Evanđelje, iako to nije lako, kako to izgleda u praksi, posebno u svijetu estrade?

U praksi kod mene je to povuci-potegni. Znaš Pismo, znaš što Krist traži od tebe, ali postoji ta naša narav koja se treba mijenjati. Shvatiš koliko smo mi svi, ali baš svi ustvari oholi, sebični i egoistični. Samo da je nama dobro.To se treba iskorijeniti i to on mijenja. Estrada sama po sebi nije problem. Pojedinac je taj koji donosi promjene. Svi misle estrada puna svega, sve loše, Sodoma i Gomora. Nije istina. To se nalazi u svim sferama društva samo što su ljudi na estradi javno izloženi. I sami znate da mediji znaju izokrenuti kontekst i sve ode u krivom smjeru. Čovjek kaže jedno, mediji žedni senzacije to izokrenu i naprave senzaciju. Ima puno dobrih ljudi na sceni, poštenih, koji rade ono što vole. I na kraju krajeva svi donosimo sami odluke za neke stvari. Ja samo znam da ću odgovarati samo jednome kada me više neće biti, a to je Bog. I po tom uvjerenju živim.

Već neko vrijeme se bavite i izradom torbi. Kako ste došli na tu ideju i što vam znači ta vrsta kreativnog izražavanja?

Jako volim stvarati. Baš uživam u tome. Napravila sam sebi par torbi pa bi me zaustavljali di sam ih kupila pa sam krenula u prodaju. Ali bez presinga... Meni je pokojna baka bila umjetnica, mama mi ima tu crtu. Svatko je nadaren za nešto. To me ispunjava... stvaranje.

Koliko vam je važno kroz takve projekte širiti poruke vjere i pozitivnih vrijednosti?

Meni je važno. Važno mi je nekome prenijeti nadu, pozitivu, a ne tugu, strah i negativu. Ako nema nade što ti ostaje? Vjera, ljubav, nada. Ali ljubav iznad svega. Sam Krist je sazdan od ljubavi i milosrđa, znači - budi takav. Nekad je teško jer te život sabije, ali ako je tebe sabio to ne znači da ti drugome moraš to prenijeti. Bez obzira na svoju situaciju daj mu ljubav, dobru riječ, utjehu. E to je taj kliker koji bi svi trebali imati.

Spomenula sam ranije da je od vašeg dueta s ocem prošlo punih 20 godina. Kako je tata danas i koliko vam znači njegova podrška?

Ma meni je samo bitno da je on dobro. Sve drugo mi je nebitno.

Jeste li i danas ponekad "ona djevojčica" koja ima tremu pred ocem, kao što ste ranije znali spomenuti?

Odavno je to nestalo. Bilo bi zabrinjavajuće da se to nije promijenilo.

I sami ste ponosna mama osmogodišnje djevojčice. Pokazuje li i ona interes za glazbom?

Ona pokazuje interes za sve što traje točno dva dana. Onda mijenja interes. (smijeh)

Za kraj, što vas danas najviše veseli i čemu se najviše radujete u razdoblju koje dolazi?

Pa najviše se radujem točno tome. Onome što dolazi. Što je Bog pripremio za mene, a znam da je i više nego dobro. Pisano je: "Jer znam svoje naume za tebe", govori Gospodin, "naume da ti donesu blagostanje, a ne zlo, naume da ti dam nadu i budućnost". Pa neka mi tako bude.

POGLEDAJTE VIDEO: Sutra počinje 'Igra chefova': Na ekrane stiže kulinarski spektakl kakav Hrvatska još nije vidjela