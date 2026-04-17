Partner vam je ljubomoran? Psiholozi otkrivaju kako se nositi s takvom vezom

Ljubomora, kompleksna i često bolna emocija, predstavlja gotovo neizbježan dio ljudskog iskustva. Iako je uobičajeno percipirana kao negativna sila koja nagriza povjerenje i uništava odnose, suvremena psihologija ističe da ona može poslužiti i kao važan signal. Ona ukazuje na dublje probleme, kako unutar pojedinca, tako i u dinamici partnerskog odnosa.

Razumijevanje njezinih psiholoških korijena te razlikovanje adaptivnih i toksičnih manifestacija ključno je za izgradnju stabilnog i ispunjenog partnerskog odnosa, piše Psychology Today.

Uzrok ljubomore

U svojoj srži, ljubomora proizlazi iz straha od gubitka nečega što se smatra vrijednim – ljubavi, pažnje ili emocionalne sigurnosti. S evolucijskog stajališta, imala je zaštitnu funkciju, upozoravajući na potencijalne prijetnje opstanku važnih veza. Međutim, u kontekstu modernih odnosa, taj drevni alarmni sustav često se aktivira i zbog percipiranih ili zamišljenih prijetnji. Istraživanja neuroznanosti potvrđuju da ljubomora aktivira iste dijelove mozga kao i fizička bol, što objašnjava zašto je osjećaj toliko intenzivan i stvaran.

Američki klinički psiholog dr. Robert L. Leahy opisuje je slikovito: "Ljubomora je alarmni sustav. Kada alarm zazvoni, on vam ne govori je li vatra stvarna ili lažna." Upravo zato, iako vanjski događaji mogu biti okidač, uzroci su često internalizirani. Nisko samopouzdanje, negativna slika o sebi i osjećaj vlastite neadekvatnosti stvaraju plodno tlo za nesigurnost koja se potom projicira na partnera. Prethodna traumatična iskustva, poput nevjere, mogu ostaviti duboke ožiljke koji pojedince čine preosjetljivima na bilo kakav percipirani rizik.

Razlika između zdrave i toksične ljubomore

Važno je naglasiti da nije svaka manifestacija ljubomore nužno štetna. Psiholozi prave jasnu distinkciju između zdrave i toksične ljubomore. Blaga i povremena ljubomora može biti pokazatelj da je osobi stalo do partnera i da vrednuje odnos. U malim dozama, ona služi kao podsjetnik da se partnera ne uzima zdravo za gotovo i može motivirati partnere da ulažu dodatan trud u vezu. Takva ljubomora je kratkotrajna i potiče na pozitivno djelovanje, poput otvorenog razgovora ili jačanja povezanosti.

Problem nastaje kada ljubomora preraste u iracionalno i kontrolirajuće ponašanje. Toksična, ili patološka ljubomora, nije utemeljena na stvarnim prijetnjama, već na duboko ukorijenjenim strahovima i nesigurnostima. Njezini znakovi uključuju opsesivno provjeravanje partnerovog telefona i društvenih mreža, ograničavanje socijalnih kontakata te stalne i neutemeljene optužbe. Takvo ponašanje ne samo da sustavno uništava povjerenje, već može dovesti do ozbiljnih psiholoških posljedica poput anksioznosti, depresije i potpune erozije odnosa.

Kako komunicirati i graditi povjerenje?

Najkonstruktivniji pristup nošenju s ljubomorom jest preuzimanje odgovornosti za vlastite emocije. Umjesto potiskivanja ili obrambenog reagiranja, ključno je otvoreno priznati što se osjeća, bez prebacivanja krivnje na partnera. To zahtijeva ranjivost i spremnost na suočavanje s vlastitim nesigurnostima.

Američka autorica i istraživačica dr. Brené Brown ističe: "Ranjivost nije pobjeda ili poraz; to je hrabrost da se pojavimo i budemo viđeni kada nemamo kontrolu nad ishodom."

Učinkovita komunikacija pritom je presudna. Umjesto optužbi poput: "Uvijek flertuješ s drugima", preporučuje se korištenje takozvanih "ja" poruka: "Osjećam se nesigurno i zabrinuto kada vidim da si toliko prisan s nekim drugim". Ovakav pristup smanjuje defenzivnost kod partnera i otvara prostor za konstruktivan dijalog i razumijevanje. Jednako je važno raditi na jačanju samopouzdanja neovisno o vezi. Ulaganje u vlastite interese, ciljeve i prijateljstva gradi osjećaj cjelovitosti.

