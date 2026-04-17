Glamur, hitovi i velika očekivanja: Pogledajte tko je zablistao na Crvenom tepihu

Pozornica Mozaik event centra u Zagrebu mjesto je gdje se večeras održava 73. Zagrebački festival, manifestacija koja već desetljećima oblikuje hrvatsku glazbenu scenu i služi kao najvažnija platforma za predstavljanje novih autorskih pjesama. Šesnaest pomno odabranih skladbi, koje donose presjek suvremenog domaćeg pop, rock i šansonijerskog izričaja, borit će se za titulu pobjednika.

Tradicija koja traje od 1953. godine nastavlja se i ove godine, potvrđujući status Zagrebačkog festivala kao ključnog mjesta susreta tradicije i modernih glazbenih strujanja. Riječ je o instituciji koja je tek dvije godine mlađa od legendarnog Sanrema, a kroz svoju bogatu povijest iznjedrila je neke od najvećih klasika hrvatske glazbene pjesmarice, od prvih pobjedničkih stihova Ljube Kuntarića i njegove „Ta tvoja ruka mala“ do danas.

U našoj galeriji pogledajte tko je sve stigao na ovogodišnji Zagrebački festival.