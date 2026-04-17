Mjesto gdje je vozač pokosio tri žene: 'Kod jedne je u podne bio na šišanju pa se razveo i vratio u kafić'

"Jedna žena je bila kod bandere, druga kod palete, a pokojna tamo gdje je svijeća", kazao je u petak Tihomir Katušić iz Babine Grede, pokazujući mjesto teške nesreće gdje je vozač teretnog automobila naletio na tri žene.

Jedna od njih je izgubila život.

Teška nesreća dogodila se sinoć u 20.30 sati. Prema prvim informacijama, izazvao ju je 40-godišnji vozač teretnog automobila njemačkih registarskih tablica. U jedno je trenutku prešao na lijevu stranu kolnika i naletio na tri pješakinje koje su se kretale uz rub ceste iz suprotnog smjera.

Najstarija od njih, 75-godišnjakinja je preminula, dok su 61-godišnjakinja i 47-godišnjakinja lakše ozlijeđene, izvijestila je policija.

Katušić, kaže, nije video trenutak nesreće, ali je čuo od svjedoka da vozač kamiona nije kočio - nego je udario nesretne žene i nastavio vožnju.

"Došao sam i video policiju i tri kola hitne pomoći. Jednu su ženu oživljavali, ali nažalost je preminula do bolnice. Druge dvije su ležale", prepričao je dan nakon tragedija koja je šokirala ovo slavonsko mjesto.

Vozač se nakon nesreće nije zaustavio nego je pobjegao, no policija ga je ubrzo pronašla.

Jedna od nastradalih žena je frizerka, koja ga je kobnoga dana frizirala. "U 12 sati je (vozač, op.a) bio kod nje na šišanju i poslije toga je imao razvod braka. Navodno se onda vratio u kafić i iz njega krenuo kući kad se dogodila tragedija", prepričava uznemirujuće detalje Katušić.