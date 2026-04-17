Tragedija na istoku Hrvatske: Vozač teretnog auta naletio na tri žene, jedna je preminula

U četvrtak oko 20.30 sati u Babinoj Gredi dogodila se teška prometna nesreća koju je izazvao 40-godišnji vozač teretnog automobila njemačkih registracijskih oznaka. Nažalost, jedna osoba smrtno stradala, a dvije su zadobile ozljede, javlja PU vukovarsko-srijemska.

Vozač je u jednom trenutku prekršio prometne propise te je prešao vozilom na lijevu stranu kolnika. Pritom je naletio na tri pješakinje koje su se kretale uz rub kolnika iz suprotnog smjera.

Nakon nesreće vozač se nije ni zaustavio ni pružio pomoć ozlijeđenima, već je pobjegao s mjesta događaja.

Policajci su ipak pronašli vozača i teretno vozilo. Teško ozlijeđena 75-godišnjakinja je preminula u bolnici preminula a 61-godišnjakinja i 47-godišnjakinja zadobile su lake tjelesne ozljede.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je županijska državna odvjetnica.