STRAŠNA NESREĆA /

Tragedija na istoku Hrvatske: Vozač teretnog auta naletio na tri žene, jedna je preminula

Tragedija na istoku Hrvatske: Vozač teretnog auta naletio na tri žene, jedna je preminula
Foto: Ilustracija: David Jerkovic/PIXSELL

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće

17.4.2026.
8:11
danas.hr
Ilustracija: David Jerkovic/PIXSELL
U četvrtak oko 20.30 sati u Babinoj Gredi dogodila se teška prometna nesreća koju je izazvao 40-godišnji vozač teretnog automobila njemačkih registracijskih oznaka. Nažalost, jedna osoba smrtno stradala, a dvije su zadobile ozljede, javlja PU vukovarsko-srijemska.

Vozač je u jednom trenutku prekršio prometne propise te je prešao vozilom na lijevu stranu kolnika. Pritom je naletio na tri pješakinje koje su se kretale uz rub kolnika iz suprotnog smjera.

Nakon nesreće vozač se nije ni zaustavio ni  pružio pomoć ozlijeđenima, već je pobjegao s mjesta događaja.

Policajci su ipak pronašli vozača i teretno vozilo. Teško ozlijeđena 75-godišnjakinja je preminula u bolnici preminula a 61-godišnjakinja i 47-godišnjakinja zadobile su lake tjelesne ozljede.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je županijska državna odvjetnica.

Babina GredaPrometna NesrećaSudarTeretni Automobil
