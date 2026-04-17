IZAZIVALI PRAVU HISTERIJU /

Zbog njih su curice vrištale i gubile glavu: Sjećate li se boy bendova iz 90-ih?

Zbog njih su curice vrištale i gubile glavu: Sjećate li se boy bendova iz 90-ih?
Foto: Globe Photos/Zuma Press/Profimedia
Iako su osnovani sredinom 80-ih, New Kids On The Block, ili skraćeno NKOTB, postavili su temelje za ludilo koje je uslijedilo. Ova petorka iz Bostona, koju su činili braća Jonathan i Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg i Danny Wood, postigla je vrhunac popularnosti na prijelazu desetljeća.
Devedesete godine prošlog stoljeća bile su zlatno doba za boy bendove, razdoblje u kojem su grupe mladića osvajale glazbene ljestvice, srca obožavatelja diljem svijeta i ostavile neizbrisiv trag u pop kulturi. Od Sjedinjenih Američkih Država do Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, ovi su sastavi redefinirali zvuk pop glazbe i postavili temelje za buduće generacije. Njihova formula, koja je kombinirala zarazne melodije, usklađene plesne pokrete i pažljivo izgrađen imidž, pokazala se nevjerojatno uspješnom, stvorivši histeriju koja se mogla mjeriti s onom Beatlesa nekoliko desetljeća ranije.

Ovi sastavi, svaki na svoj način, definirali su pop kulturu 90-ih. Njihova glazba bila je zvučna podloga odrastanja milijuna ljudi, a njihova ostavština živi i danas kroz pjesme koje se i dalje slušaju i bude nostalgiju za vremenom kada su usklađeni vokali i plesni pokreti vladali svijetom. Iako se glazbena industrija promijenila, utjecaj zlatnog doba boy bendova ostaje neizbrisiv.

Prisjetite se boy bendova 90-ih za kojima je ludio cijeli svijet

17.4.2026.
17:00
Hot.hr
DevedeseteBoy BandoviNew Kids On The BlockTake ThatBackstreet Boys
