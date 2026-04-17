Orada 20, brancin 25, zubatac 30 eura, Pogledajte cijene ribe u ribarnici

Orada za 20 eura po kilogramu, lignjun za deset, lignje za 25 eura, a divlja orada za 18. Cijene su to koje su kupci u petak zatekli na šibenskoj tržnici gdje je ponuda ribe bila bogata.

Mogli su birati između zubatca (30 eura), šampjera (35 eura), brancina (25 eura), škampa (35 eura/kg) i drugih vrsta.

Kupaca nije nedostajalo, a što se sve nudilo - i po kojim cijenama - za riblji stol u petak, pogledajte u galeriji.