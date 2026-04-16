Erika Eleniak opet odijeva crveni kupaći i vraća se na plažu: Pogledajte kako Shauni sada izgleda

Glumica Erika Eleniak (56), vraća se svojoj ulozi zgodne spasilica iz kultne serije "Baywatch" u nadolazećem nastavku serije. Time postaje druga glumica koja se pridružila novoj postavi. Uz nju, na plažu se vraća David Chokachi (58) koji je utjelovio Codya Madisona.

Eleniak je na Instagramu podijelila uzbuđenje zbog velikih vijesti.

"Presretna sam! Jedva čekam ponovno utjeloviti Shauni u Baywatchu! Također se veselim upoznati novu ekipu i ponovno se vidjeti s Davidom Chokachijem koji se vraća kao Cody. Idemo!“ poručila je.

U novom nastavku serije, Erika će ponovno glumiti Shauni McClain i to u ulozi gostujuće zvijezde.