FANOVI PRESRETNI /

Erika Eleniak opet odijeva crveni kupaći i vraća se na plažu: Pogledajte kako Shauni sada izgleda

Erika Eleniak opet odijeva crveni kupaći i vraća se na plažu: Pogledajte kako Shauni sada izgleda
Foto: THE BAYWATCH COMPANY - Album/Album/Profimedia
Nakon 34 godine Erika Eleniak (56) ponovno će utjeloviti ulogu Shauni McClain u novoj verziji serije "Baywatch". Na plažu se vraća uz nove članove postave, uključujući Brooks Nader i Livvy Dunne. U nadolazećoj priči, Shauni je gradska vijećnica u Santa Monici, a pojavit će se kako bi pomogla u organizaciji prvih Beach Gamesa. Beach Games je natjecanje u kojem će se spasioci iz "Baywatcha" suočiti s pripadnicima Obalne straže kroz niz izazova i disciplina.
Glumica Erika Eleniak (56), vraća se svojoj ulozi zgodne spasilica iz kultne serije "Baywatch" u nadolazećem nastavku serije.  Time postaje druga glumica koja se pridružila novoj postavi. Uz nju, na plažu se vraća David Chokachi (58) koji je utjelovio Codya Madisona. 

Eleniak je na Instagramu podijelila uzbuđenje zbog velikih vijesti.

"Presretna sam! Jedva čekam ponovno utjeloviti Shauni u Baywatchu! Također se veselim upoznati novu ekipu i ponovno se vidjeti s Davidom Chokachijem koji se vraća kao Cody. Idemo!“ poručila je.

U novom nastavku serije, Erika će ponovno glumiti Shauni McClain i to u ulozi gostujuće zvijezde.

 

16.4.2026.
21:26
Hot.hr
THE BAYWATCH COMPANY - Album/Album/Profimedia
