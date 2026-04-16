ČUDO ARHITEKTURE /

Ovi ljudi su u 'Božjim rukama': Pogledajte kako izgleda Zlatni most koji oduševljava svijet

Zlatni most (Golden Bridge) pješački je most smješten u planinama Bà Nà u blizini grada Da Nanga u središnjem Vijetnamu Most je dug 150 metara, a podupiru ga dva neobična stupa - dvije goleme ruke koje izgledaju kao da izranjaju iz planine i pridržavaju konstrukciju.
Zlatni most u Da Nangu u Vijetnamu pješački je most dug 150 metara koji je smješten u planinama Bà Nà. Njegova posebnost je što ga “drže” dvije golemo oblikovane ruke koje izgledaju kao da izranjaju iz stijene.

Most je otvoren 2018. godine i brzo je postao jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija u regiji. Osim što povezuje žičaru s vrtovima, pruža i panoramski pogled na okolnu prirodu.

16.4.2026.
19:10
Magazin.hr
VijetnamMostBožje Ruke
Pogledaj još galerija