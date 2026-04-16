Ovi ljudi su u 'Božjim rukama': Pogledajte kako izgleda Zlatni most koji oduševljava svijet

Zlatni most u Da Nangu u Vijetnamu pješački je most dug 150 metara koji je smješten u planinama Bà Nà. Njegova posebnost je što ga “drže” dvije golemo oblikovane ruke koje izgledaju kao da izranjaju iz stijene.

Most je otvoren 2018. godine i brzo je postao jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija u regiji. Osim što povezuje žičaru s vrtovima, pruža i panoramski pogled na okolnu prirodu.