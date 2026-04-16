Stravični prizori zgnječenog kamiona i vlaka! U sudaru jedan poginuo, deseci ozlijeđenih

Stravična prometna nesreća dogodila se u četvrtak ujutro u Slovačkoj. U sudaru vlaka i kamiona u Dunajskoj Stredi oko 9.15 sati poginuo je 58-godišnji vozač kamiona, a 21 osoba je ozlijeđena. U vlaku je bilo oko 50 osoba, od kojih je 21 ozlijeđena. Sudar je rezultirao iskakanjem vlaka iz tračnica i curenjem dizelskog goriva, piše tv.noviny.sk.

Ozlijeđenima se pruža liječnička pomoć. Riječ je većinom o ozljedama od razbijenih prozora, a jedan putnik ima teže ozljede glave. Za neozlijeđene putnike odmah je organiziran autobusni prijevoz dok su ozlijeđeni prevezeni u bolnice.

"Mogu potvrditi da su četiri ekipe hitne medicinske pomoći reagirale na sudar kamiona i vlaka na željezničkom prijelazu u Dunajskoj Stredi. Prema trenutačnim informacijama, na mjestu događaja nekoliko je osoba lakše ozlijeđeno. Nažalost, jedna je osoba zadobila ozljede nespojive sa životom", rekla je Petra Klimešová, glasnogovornica Operativnog centra SR hitne medicinske pomoći.

Poznat i krivac na nesreću?

Nesreća se dogodila na izlazu iz Dunajske Strede prema Kútnikyju. Cesta je na tom dijelu neprohodna.

"Prema prvim informacijama, vozač kamiona ušao je na nezaštićeni željeznički prijelaz sa semaforima. U tom trenutku, vlak iz Dunajske Strede za Komárno prolazio je kroz taj dio. Unatoč trenutnoj reakciji strojovođe, došlo je do sudara“, rekla je regionalna policija Trnave. Strojevođa je podvrgnut alkotestu i orijentacijskom testu na droge, a oba su rezultata bila negativna.

"Naložena je obdukcija vozača kamiona“, dodali su iz policije. Okolnosti nesreće se utvrđuju.