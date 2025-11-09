FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRUGI PUT U MJESEC DANA /

U stravičnom sudaru vlakova ozlijeđeno desetak putnika: 'Čula se glasna eksplozija'

U stravičnom sudaru vlakova ozlijeđeno desetak putnika: 'Čula se glasna eksplozija'
×
Foto: Profimedia

Do nesreće je došlo u koridoru između glavnog grada Bratislave i Pezinoka

9.11.2025.
22:54
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dva vlaka sudarila su se u Slovačkoj u nedjelju navečer nakon što je jedan naletio na stražnji dio drugoga, ozlijedivši desetke putnika, rekli su policija i slovački ministar unutarnjih poslova.

Javljajući se s mjesta nesreće, ministar unutarnjih poslova Matuš Šutaj-Eštok rekao je u televizijskom javljanju da su deseci ljudi lakše ozlijeđeni, dok ih je 11 prevezeno u bolnicu.

U stravičnom sudaru vlakova ozlijeđeno desetak putnika: 'Čula se glasna eksplozija'
Foto: Profimedia

Nije bilo smrtnih slučajeva, rekao je.

Do nesreće je došlo u koridoru između glavnog grada Bratislave i Pezinoka, 20 kilometara sjeveroistočno.

Druga nesreća u mjesec dana

"Prema prvotnim informacijama, nije bilo izravnog sudara vlakova, niti je vlak ispao iz tračnica", rekla je policija na Facebooku.

Novinska stranica Aktuality.sk prenijela je riječi jednog putnika koji je sudar opisao kao glasan eksplozivni zvuk.

Ovo je druga ovakva nesreća u Slovačkoj u proteklih mjesec dana. Dva vlaka sudarila su se na istoku zemlje 13. listopada, ozlijedivši 91 osobu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična snimka - Tinejdžera zamalo udario vlak

Sudar VlakovaSlovačka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRUGI PUT U MJESEC DANA /
U stravičnom sudaru vlakova ozlijeđeno desetak putnika: 'Čula se glasna eksplozija'