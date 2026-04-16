Jeste li čuli za ovaj sport? Ona je najbolja, a tek joj je 19

Dok su teniske legende poput Andrea Agassija nedavno plijenile pažnju na ekshibicijskom turniru "Pickleball Slam", prava zvijezda događaja bila je osamnaestogodišnja Anna Leigh Waters. Po prvi put, sportašica koja dolazi isključivo iz svijeta pickleballa stajala je ravnopravno uz velikane iz srodnih sportova, potvrdivši svoj status najdominantnije sile u sportu koji proživljava globalnu ekspanziju.

Pickleball je dinamična igra reketima koja spaja elemente tenisa, badmintona i stolnog tenisa. Igra se na manjem terenu s nižom mrežom, koristeći čvrste rekete i laganu, šuplju plastičnu lopticu. Zbog jednostavnih pravila i pristupačnosti, sport je doživio nevjerojatnu popularnost, privlačeći igrače svih generacija diljem svijeta.

Put Anne Leigh Waters do vrha započeo je gotovo slučajno. Sve se promijenilo 2017. godine, kada je njezina obitelj zbog uragana Irma morala privremeno napustiti svoj dom na Floridi i otići kod djeda u Pennsylvaniju. Upravo ih je djed upoznao s pickleballom, sportom koji je tada bio relativno nepoznat široj javnosti. Desetogodišnja Anna Leigh, dotad talentirana nogometašica s ambicijom igranja na koledžu, zajedno s majkom Leigh odmah je pokazala izniman talent.

Ono što je počelo kao obiteljska zabava ubrzo se pretvorilo u ozbiljnu karijeru. U samo dvije godine, s tek 12 godina, Anna Leigh postala je najmlađa profesionalka i prvakinja u povijesti pickleballa. Njezin uspon bio je strelovit i bez presedana, najavljujući dolazak nove generacije sportaša.

Dominira u paru s majkom

Danas je Anna Leigh Waters neosporni svjetski broj jedan u pojedinačnoj konkurenciji, ženskim parovima i mješovitim parovima. Njezina statistika je zapanjujuća: osvojila je povijesnu 181 zlatnu medalju i 39 takozvanih trostrukih kruna, što podrazumijeva pobjedu u sve tri discipline na istom turniru. Svojim agresivnim i brzim stilom igre pomaknula je granice sporta i postavila nove standarde za sve buduće natjecatelje.

Okosnica njezine karijere jedinstven je odnos s majkom, Leigh Waters. Bivša uspješna tenisačica i odvjetnica napustila je karijeru kako bi postala trenerica, menadžerica i partnerica svojoj kćeri u igri parova. Njih dvije čine jedini tim majke i kćeri u profesionalnom pickleballu, a njihova sinergija i razumijevanje na terenu gotovo su nenadmašni. Upravo je Leigh usmjerila kćerin talent i pomogla joj izgraditi mentalnu snagu potrebnu za vrhunska natjecanja.

Nevjerojatan ugovor za ovaj sport

Izvan terena, Waters je unatoč slavi sačuvala dio života tipične tinejdžerke. Školovana je kod kuće, što joj je omogućilo da se u potpunosti posveti sportu, a srednju školu završila je godinu dana ranije. Kada ne trenira, uživa u modi, kuhanju, putovanjima i videoigrama. Aktivna je na društvenim mrežama, gdje s tisućama pratitelja dijeli trenutke iz profesionalnog i privatnog života, pokazujući pristupačnost koja je u kontrastu s njezinom žestinom na terenu.

Njezin uspjeh prate i značajni financijski ugovori. Procjenjuje se da joj zarada premašuje tri milijuna dolara godišnje, a nedavno je postala i prva sportašica u pickleballu koja je potpisala ugovor s globalnim sportskim gigantom poput Nikea, čime je dodatno učvrstila svoj status sportske ikone.