Ove ljepotice više nisu samo pratnja: Znate li tko danas vlada sportom i društvenim mrežama?

Nekada su bile poznate samo kao "WAGsice", akronim za supruge i djevojke sportaša koje su s tribina, uz terene ili iz F1 paddocka pratile svoje slavne partnere. Danas su one puno više od toga. Ove žene su globalne ikone, uspješne poduzetnice, modne influencerice i medijske ličnosti koje na društvenim mrežama okupljaju vojsku pratitelja, sklapaju milijunske ugovore i grade vlastita carstva, često zasjenjujući i same sportaše. Njihov utjecaj na modu, ljepotu i životni stil je neupitan, a mi donosimo popis najmoćnijih žena koje vladaju svijetom sporta i izvan njega.

Apsolutne vladarice društvenih mreža

Na vrhu ljestvice, gdje nogomet i dalje postavlja rekorde, bez ikakve konkurencije nalazi se Georgina Rodríguez. S partnerom Cristianom Ronaldom i vojskom od preko 72 milijuna pratitelja na Instagramu, ona je fenomen za sebe. Njezin put od prodavačice u Guccijevu dućanu do globalne zvijezde dokumentiran je u popularnom Netflixovom reality showu "Ja sam Georgina". Georgina nije samo model i influencerica; ona je i pametna poduzetnica. Njezino procijenjeno bogatstvo od oko 10 milijuna dolara dolazi od suradnji s luksuznim brendovima poput Choparda i L'Oréala, ali i od vlastitih ulaganja.

Odmah iza nje je Antonela Roccuzzo, supruga Lionela Messija. S gotovo 40 milijuna pratitelja, Antonela je sušta suprotnost Georgini. Njezina popularnost leži u eleganciji, skromnosti i naglasku na obiteljskom životu. Iako je ambasadorica brendova kao što su Alo Yoga i Guerlain, njezin profil odiše toplinom i prikazuje je kao predanu majku trojice sinova. Ljubavna priča s Messijem koja traje od djetinjstva dodatno osvaja srca obožavatelja diljem svijeta.

Ikone koje su izgradile vlastita carstva

Ako postoji "originalna" WAGsica, onda je to Victoria Beckham. Iako je njezin suprug David Beckham odavno u sportskoj mirovini, Victoria je s 33,5 milijuna pratitelja i dalje jedna od najutjecajnijih figura u svijetu mode. Bivša članica grupe Spice Girls uspješno je preobrazila svoju slavu u moćno modno i kozmetičko carstvo, a njezin brend postao je sinonim za profinjenu i modernu ženu.

U kategoriji žena koje su izgradile poslovna carstva, ističe se Ayesha Curry. Supruga NBA superzvijezde Stephena Curryja, Ayesha je puno više od podrške s tribina. S gotovo 8 milijuna pratitelja, izgradila je impresivno kulinarsko i lifestyle carstvo. Autorica je bestseler kuharica, televizijska ličnost i poduzetnica čiji brend "Sweet July" obuhvaća časopis, liniju proizvoda za kuću i vlastiti dućan. Njezin uspjeh dokazuje kako se strast može pretvoriti u višemilijunski posao koji parira slavi njezina supruga.

Zvijezde s karijerama neovisnim o sportu

Mnoge žene s ovog popisa izgradile su uspješne karijere puno prije nego što su upoznale svoje slavne partnere. Pilar Rubio, supruga Sergija Ramosa, s gotovo 11 milijuna pratitelja jedna je od najpoznatijih španjolskih TV voditeljica i novinarki. Njezina karijera potpuno je neovisna o suprugovoj, a na društvenim mrežama dijeli savjete o vježbanju i obiteljskom životu s njihova četiri sina. Jedinstven primjer je i Lily Muni He, partnerica F1 vozača Alexa Albona, koja je i sama profesionalna sportašica. Kao golferica na LPGA Touru, izgradila je vlastiti brend i privukla sponzore poput Nikea i Prade, dokazujući da sportski moćni parovi postaju nova norma. Tu je i holivudska zvijezda Gabrielle Union, supruga košarkaške legende Dwyanea Wadea. S preko 21 milijun pratitelja, ona je uspješna glumica, producentica i poduzetnica s vlastitom linijom za njegu kose, čija karijera traje desetljećima.

Influencerice i poduzetnice nove generacije

Nova generacija partnerica sportaša savršeno koristi moć društvenih mreža. U svijetu Formule 1 ističe se Kelly Piquet, partnerica svjetskog prvaka Maxa Verstappena. Kao model, influencerica i kći F1 legende Nelsona Piqueta, s 2 milijuna pratitelja postala je globalna ambasadorica luksuznih brendova. Iz NBA svijeta dolazi Jordyn Woods, partnerica Karl-Anthonyja Townsa. S gotovo 12 milijuna pratitelja, ona je modna i lifestyle ikona koja je svoju slavu pretočila u uspješne brendove odjeće "Woods by Jordyn" i fitness aplikaciju "FRSTPLACE".

Ne smijemo zaboraviti ni Annu Lewandowsku, suprugu Roberta Lewandowskog. Bivša prvakinja u karateu s 5,7 milijuna pratitelja danas je uspješna fitness trenerica, nutricionistica i vlasnica nekoliko brendova zdrave hrane. U istu kategoriju spada i argentinska pjevačica i glumica Oriana Sabatini, zaručnica Paula Dybale, koja je sa 6,5 milijuna pratitelja velika zvijezda u Južnoj Americi.

A što je s Kim Kardashian?

Iako tehnički ne pripada svijetu sportskih partnerica, nemoguće je govoriti o utjecaju bez spomena Kim Kardashian. S nevjerojatnih 360 milijuna pratitelja, ona je kategorija za sebe. Početkom 2026. godine, glasine o njezinoj vezi sa sedmerostrukim prvakom Formule 1, Lewisom Hamiltonom, zapalile su medije. Sama njezina pojava u F1 paddocku izaziva lavinu koja nadmašuje sve ostale s liste. Njezin status pokazuje kako se granice između sporta, zabave i mode sve više brišu, a ona ostaje kraljica tog univerzuma.

Svijet sporta više nije samo muška arena. Ove žene dokazuju da su snaga, utjecaj i slava jednako prisutni i izvan terena, a njihove priče o uspjehu tek su na početku. One nisu samo partnerice; one su globalni brendovi koji samostalno oblikuju trendove i definiraju modernu kulturu slavnih.

