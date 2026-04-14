Srpska 'Baka' od 193 centimetra izabrana u prvoj rundi WNBA drafta

193 centimetra visoko srpsko-američka košarkašica Anđela Dugalić novo je ime na WNBA sceni. Nakon što je sa svojim sveučilišnim timom UCLA Bruins osvojila NCAA naslov, izabrana je kao deveti izbor na ovogodišnjem draftu od strane Washington Mysticsa. Time je okrunila izvanrednu sveučilišnu karijeru i otvorila vrata profesionalnog svijeta, gdje će se ponovno udružiti sa suigračicom Lauren Betts.

Nakon prve sezone na prestižnom sveučilištu Oregon, preselila se na UCLA, no njezin debi za slavne Bruinse odgođen je zbog teške ozljede koljena. Taman kad se vratila u formu, uslijedio je novi šok. Igrajući za reprezentaciju Srbije na Svjetskom prvenstvu, potrgala je prednje križne ligamente, zbog čega je morala propustiti cijelu sezonu 2022./23.

Žrtva se isplatila

Mnogi bi na njezinom mjestu odustali, no ona se vratila jača no ikad. U svojoj četvrtoj sezoni, nakon oporavka, bilježila je najbolje brojke u karijeri s 8,7 poena i 6,5 skokova po utakmici. Ipak, sama je priznala kako se mentalno nije osjećala spremnom za profesionalne vode. "Bila je to teška sezona za mene, ali definitivno nisam bila spremna za profesionalnu košarku", izjavila je. Ta je odluka bila ključna, jer je u posljednjoj, petoj godini na sveučilištu, doživjela potpunu igračku i osobnu transformaciju.

U svojoj posljednjoj sezoni s Bruinsima, Dugalić je donijela nesebičnu odluku i preselila se na klupu kako bi tim dobio na širini. Ta se žrtva isplatila - proglašena je najboljom šestom igračicom konferencije Big Ten, a njezine brojke bile su impresivne. U prosjeku je postizala devet poena uz 5,6 skokova, a pritom je imala i najbolji postotak šuta u karijeri od čak 50,2 posto. Njezina svestranost i obrambena igra nisu prošle nezapaženo, pa su je Washington Mysticsi odabrali kao deveti izbor na draftu koji je bio povijesni za UCLA, s čak pet igračica izabranih u prvoj rundi.

Nadimak Baka

Iako je rođena u Illinoisu, Anđela je iznimno vezana za Srbiju, domovinu svojih roditelja koji su iz bivše Jugoslavije emigrirali devedesetih godina. Svoju povezanost s korijenima njeguje kroz reprezentaciju, s kojom je osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu 2021. godine te nastupila na Olimpijskim igrama u Tokiju i Parizu.

Na UCLA je bila poznata pod nadimkom "baka", jer je kao jedina diplomirana studentica bila najstarija u ekipi. Taj nadimak prihvatila je s osmijehom, koji je, kako kaže, postao iskreniji. "Prestala sam si stvarati toliki pritisak. Sada jednostavno dođem i sretna sam što sam ovdje", rekla je. Njezina mentalna snaga postala je njezino najjače oružje. "Prije sam se smijala izreci 'pritisak je privilegija'. Sada uistinu napredujem u takvim situacijama."