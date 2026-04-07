Kći slavnog hrvatskog para na vrhu američke sveučilišne košarke: 'Vjerujem da je to čeka'

Mlada hrvatska košarkašica, 18-godišnja Lena Bilić kao članica UCLA stigla je do vrha američke sveučilišne košarke nakon uvjerljive pobjede protiv South Caroline 79-51 u finalu NCAA prvenstva.

Lena Bilić, kći legendarne hrvatske košarkašice Danire Bilić i rukometaša Zvonimira Bilića, ove sezone je bila brucošica na UCLA, a u velikom finalu je na parketu provela devet minuta te upisala napadački skok i asistenciju te uputila jedan neprecizan šut za tricu, tako doprinjevši u utakmici u kojoj je UCLA dominirala od prve do posljednje minute.

Za Lenu ovo je još jedna potvrda iznimnog talenta i kontinuiranog razvoja. Košarkaški put započela je u Trešnjevci 2009, gdje je prošle sezone osvojila Kup Ružica Meglaj-Rimac, a već tada se nametnula kao jedna od najperspektivnijih igračica svoje generacije.

"Naravno da sam gledala finale. To se ne propušta. Čak je bila opcija da je nazovem i kažem: "Idemo u Ameriku", ali postojala je opasnost da ispadne u polufinalu, pa ne bi imalo smisla gledati finale bez nje. Jako sam zadovoljna kako je Lena reagirala i za nju će ovo iskustvo igranja sveučilišne košarke biti jako korisno. Sigurno je da će većina ovih igračica s njezina sveučilišta biti draftirana u WNBA ligu, a vjerujem da to čeka i Lenu, koja će, bez obzira na sve, i sljedeće godine ostati na sveučilištu. Moram reći da se odlično snašla na sveučilištu i izvan košarke", rekla je Danira Bilić, a njenu izjavu prenosi Večernji list.

Foto: Greg Fiore/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

"Nisam očekivala da će u finalu biti ovako velika razlika. Puno je neizvjesnije bilo u polufinalu protiv Texasa. Čula sam se s kćeri nakon finala, bila je puna emocija, ali jako sretna. Osvojila je prsten već u prvoj godini, a igrala je s igračicama koje su šest godina starije od nje. Bitno je da se košarkaški dobro razvija. Doma dolazi tek u lipnju, kada će se priključiti U-20 reprezentaciji. Već ju je zvao i izbornik seniorki Tihomir Bujan, ali se nije mogla odazvati zbog obaveza na fakultetu", zaključila je.

