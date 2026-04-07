Čarobnjak na parketu postao je čarobnjak u poslovanju i vrijedi više od milijardu dolara

Mnogi sportaši nakon profesionalne karijere okrenu se drugim izazovima, ali malo koji je uspješan poput Magica Johnsona, svjetski popularnog košarkaša koji je ovotjedna priča Net.hr-ova specijala Karijera nakon karijere kojeg svakog utorka možete čitati na našem portalu.

Ne treba trošiti riječi o Magicu Johnsonu kao košarkašu. Čak pet puta je osvajao NBA prsten, sve u dresu LA Lakersa, a 1992. u Barceloni je postao olimpijski prvak sa SAD-om pobijedivši Hrvatsku u legendarnom finalu. Nakon karijere, Johnson je izgradio poslovno carstvo koje danas vrijedi više od milijardu dolara, ali nije sve išlo odmah glatko.

Lanac trgovina sportske opreme Magic 32 propao je unutar godinu dana. No, kao i u sportskoj karijeri Magic je iz toga samo još više naučio. Potez koji ga je definirao kao ozbiljnog biznismena bilo je partnerstvo s Howardom Schultzom i Starbucksom. Ono što je Johnsona izdvajalo od drugih biznismena bila su ulaganja u urbane zajednice koje su bile zapostavljene i etnički raznolike.

Poslovno carstvo i ulaganje u sport

U takvim je sredinama otvorio 125 kafića što se pokazao kao uspješan potez jer je 2010. prodao svoj udio za stotinjak milijuna dolara. Sličan uspjeh postigao je s lancem kina Magic Johnson Theatres, otvorenih u suradnji sa Sonyjem, te osnivanjem tvrtke SodexoMAGIC koja pruža usluge prehrane velikim korporacijama. Kruna njegovog financijskog uspjeha je većinski udio u osiguravajućoj tvrtki EquiTrust, koja upravlja imovinom vrijednom desetke milijardi dolara.

Nije se odmaknuo niti od sporta. 2012. kupio je bejzbolski klub LA Dodgers za dvije milijarde dolara, a prije samo tri godine postao je i suvlasnikom NFL franšize Washington Commanders. Ulagao je i u LAFC u nogometu i WNBA momčad LA Sparks. Krajem 2023. Forbes ga je proglasio milijarderom.

Danas je vrijedan oko 1,5 milijarde dolare, a za kraj valja spomenuti da je 1991. još kao aktivan sportaš osnovao zakladu koja se bavi povećanjem svijesti o HIV-u koji mu je i samom dijagnosticiran te 1991.

