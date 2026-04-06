Dončićev nasljednik ispisao povijest NBA lige: Nećete vjerovati što je wunderkind napravio
Copper Flagg predvodio Dallas do pobjede nad Lakersima. Drugu utakmicu zaredom Flagg piše povijest NBA lige
Cooper Flagg (19), mladi košarkaš Dallas Mavericksa kojeg zovu nasljednikom Luke Dončića, oduševio je košarkaški svijet povijesnom izvedbom drugu večer zaredom. Nakon što je protiv Orlanda ubacio 51 poen i time postao najmlađi igrač u povijesti NBA lige te prvi tinejdžer s 50+ koševa, u novoj je utakmici za Dallas postigao je 45 poena, ovog puta u domaćoj pobjedi nad Los Angeles Lakersima 134-128. Time je prvi izbor drafta jutros po hrvatskom vremenu prekinuo Dallasov niz od 14 uzastopnih poraza na domaćem terenu, najduži u posljednje 32 godine.
Znate li tko je Cooper Flagg? Svijet bruji o čudesnom tinejdžeru: 'On je generacijski talent'
Cooper Flagg je uz to upisao i osam skokova te devet asistencija, a postao je i prvi rookie nakon neponovljivog košarkaškog asa Allena Iversona koji je u dvije uzastopne utakmice postigao barem 40 poena, prenosi američki ESPN pisanje AP-a. Inače, Cooper Flagg ove sezone ima prosjek od 20.8 poena, 6.6. skokova i 4.5 asistencija po utakmici. Novom nevjerojatnom partijom Copper Flagg pridružio elitnom društvu velikana, a neke je i nadmašio. Primjerice LeBron James, koji ima tri takve utakmice kao tinejdžer, dok je Flagg ovom izvedbom došao do četvrte i postavio novi rekord.
Ako zbrojimo Flaggove poene u posljednje dvije uakmice onda dolazimo do čudesnog učinka od 96 poena, najviše što je rookie uspio još od slavnog Wilta Chamberlaina. Flagg kao rookie ima više od jedne partije s 45 poena unutar mjeseca, što je zadnji uspio legendarnom Kareem Abdul-Jabbaru.
Flaggov učinak protiv Lakersa donio je još nešto jedinstveno. Ovo je prva utakmica u povijesti NBA lige na kojoj su više od 30 poena postigli rookie i 40-godišnjak. LeBron James morao se iskazati zbog ozljeda najboljih strijelaca Lakersa, Luke Dončića i Austina Reavesa te je to i napravio. Postigao je 30 poena, a imao je i devet skokova te 15 asistencija. Kad smo kod Dončića i Reavesa, oni su izgubljeni za Lakerse, prema pisanju američkih medija, do kraja regularnog dijela sezone. Dončić, vodeći strijelac NBA lige s prosjekom od 33.5 ponea po susretu, ima istegnuće lijeve zadnje lože, a Reaves (23.3 poena po susretu), izvan je igre zbog istegnuća lijevog kosog trbušnog mišića. Obojica su se ozlijedila u teškom porazu u Oklahoma Cityju u četvrtak.
Što se tiče ostalih aktera utakmice, Luke Kennard upisao je prvi triple-double u karijeri s 15 poena, rekordnih 16 skokova i 11 asistencija za Lakerse, koji su pali na diobu trećeg mjesta u Zapadnoj konferenciji s Denverom, iako LA ima prednost u međusobnom omjeru protiv Nuggetsa. Houston u posljednjem tjednu regularnog dijela sezone ima priliku uključiti se u borbu za treće mjesto.
P.J. Washington Jr. postigao je 13 od svojih 15 poena u drugom poluvremenu za Maverickse, čiji je niz poraza kod kuće najduži u 25 godina postojanja dvorane American Airlines Center. Izgubili su prvih 19 utakmica sezone 1993./94. u danas srušenoj dvorani Reunion Arena.
Za spomenuti i kako je LeBron James je zabio 16 poena u drugoj četvrtini, kada su Lakersi smanjili zaostatak od 22 poena na samo šest do poluvremena. Četrdesetjednogodišnjak u svojoj rekordnoj 23. sezoni imao je dva uzastopna zakucavanja prije odmora, a potom i atraktivno alley-oop zakucavanje na asistenciju Kennarda, čime su Lakersi početkom treće četvrtine prišli na 72:70. No, LA se više nije uspio dodatno približiti.
