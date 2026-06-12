Plenković pozdravio odluku slovenske vlade: Ukida se nadzor na granici s Hrvatskom

Premijer Andrej Plenković u petak je pozdravio odluku nove slovenske vlade Janeza Janše o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom.

"Pozdravljamo odluku slovenske vlade Janeza Janše o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike u Schengenu. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju u rješavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti", napisao je predsjednik vlade na platformi X.

Odluka na snazi već gotovo tri godine

Slovenska vlada u četvrtak je donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine.

Kontrole na granici ubuduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje.

Još osam država članica šengenskog prostora i dalje ima privremene kontrole na unutarnjim granicama - Austrija, Danska, Francuska, Italija, Nizozemska,Norveška, Njemačka i Švedska.

Reagirala Komisija

Povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner pozdravio je u petak odluku nove slovenske vlade da ukine kontrole na granici s Hrvatskom i Mađarskom.

"Pozdravljam odluku Slovenije o ukidanju kontrola na unutarnjim granicama. To je još jedan dokaz da reforme koje smo uveli jačaju povjerenje među državama članicama i donose stvarne promjene europskim građanima", objavio je Brunner na X-u.

Komisija je početkom ovoga mjeseca pozvale države da ukinu sustavne kontrole i umjesto toga da koriste alternativne mjere koje su im na raspolaganju poput nasumičnih kontrola unutar teritorija država umjesto na granicama.

Komisija očekuje i da će primjena europskog pakta o migracijama i azilu, koja je danas započela u svim državama članicama, također pridonijeti uklanjanju kontrola unutar šengenskog prostora.