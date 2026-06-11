Na dnevnom redu još jedna sjednica Vlade: Što će Plenković reći o okršaju s Penavom?

Vlada danas u 11 sati održava svoju sjednicu, na kojoj će u hitnu saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga i donijeti više odluka iz različitih resora.

U hitnu saborsku proceduru Vlada upućuje i prijedlog izmjena Zakona o službenoj statistici, čiji je cilj usklađivanje hrvatskog statističkog sustava s europskim okvirom i nacionalnim potrebama. Na sjednici će, među ostalim, biti prihvaćen i nacrt javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Vlada će također donijeti odluku o posebnoj upotrebi pomorskog dobra u svrhu korištenja podmorskih svjetlovodnih kabela na području Jadranskog mora, kao i zaključak o sufinanciranju projektnih prijedloga s rezervne liste poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Uvodno se očekuje obraćanje premijera Andreja Plenkovića.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i dalje je protiv Deklaracije o Hrvatima u BiH, koju predlaže stranka s kojom čine većinu, Domovinski pokret.

O detaljima Deklaracije i neslaganjima u vladajućoj koaliciji u RTL-u Danas s Ivanom Penavom, predsjednikom Domovinskog pokreta, razgovarala je Dajana Šošić. Više čitajte OVDJE

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