FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRATITE UŽIVO /

Na dnevnom redu još jedna sjednica Vlade: Što će Plenković reći o okršaju s Penavom?

Na dnevnom redu još jedna sjednica Vlade: Što će Plenković reći o okršaju s Penavom?
×
Foto: Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija

Vlada će u hitnu saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga i donijeti više odluka iz različitih resora

11.6.2026.
10:53
danas.hrHina
Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Vlada danas u 11 sati održava svoju sjednicu, na kojoj će u hitnu saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga i donijeti više odluka iz različitih resora.

U hitnu saborsku proceduru Vlada upućuje i prijedlog izmjena Zakona o službenoj statistici, čiji je cilj usklađivanje hrvatskog statističkog sustava s europskim okvirom i nacionalnim potrebama. Na sjednici će, među ostalim, biti prihvaćen i nacrt javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Vlada će također donijeti odluku o posebnoj upotrebi pomorskog dobra u svrhu korištenja podmorskih svjetlovodnih kabela na području Jadranskog mora, kao i zaključak o sufinanciranju projektnih prijedloga s rezervne liste poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Uvodno se očekuje obraćanje premijera Andreja Plenkovića. 

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i dalje je protiv Deklaracije o Hrvatima u BiH, koju predlaže stranka s kojom čine većinu, Domovinski pokret.

O detaljima Deklaracije i neslaganjima u vladajućoj koaliciji u RTL-u Danas s Ivanom Penavom, predsjednikom Domovinskog pokreta, razgovarala je Dajana Šošić. Više čitajte OVDJE 

Uskoro više...

Sjednica VladeAndrej Plenković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike