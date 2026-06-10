Jedna riječ zapalila Sabor: 'HDZ je prepristojan samo dok pljačka građane'

Danijela Blažanović (HDZ) osudila je u srijedu zastupnicu Sandru Benčić (Možemo!) koja je dan ranije HDZ-ovce nazvala 'stokom', ocijenivši to govorom mržnje, čime je izazvala niz reakcija oporbe, a koje je rezultiralo žustrom raspravom i međusobnim optuživanjem.

"Kada Sandra Benčić, osoba koja se godinama predstavlja kao velika aktivistica za ljudska prava, toleranciju i građanske slobode, zastupnike HDZ-a nazove stokom, onda to nije lapsus ni frustracija, to je odraz dubokog prijezira prema svakome tko misli drugačije od njih. Ako nekog dehumanizirate i nazivate stokom samo zato što pripada drugoj političkoj opciji, to je čista diskriminacija, govor mržnje", poručila je Blažanović iznoseći stajalište na slobodnu temu.

Benčić je dan ranije, odlazeći sa sjednice Odbora za Ustav, promrmljala "stoko" te kasnije potvrdila da je to rekla i da je mislila na HDZ-ovce.

HDZ: 'Ovo je pravo lice Možemo!'

Blažanović ocjenjuje kako se ne radi o jednoj neprimjerenoj izjavi već o političkom obrascu ponašanja koji razotkriva pravo lice platforme Možemo! i njihove političke kulture.

"Možda bih i ja bila frustrirana kao kolegica Benčić da sam 12 godina u oporbi i da je izgledno da će se taj ciklus i dalje nastaviti. Vjerojatno bi me frustrirali uspjesi HDZ-ove vlade koju predvodi najdugovječniji premijer Andrej Plenković. A možda bi me najviše frustrirala činjenica da je za sve dobro što je učinjeno u Zagrebu zaslužna upravo ta Vlada. To boli vas iz 'muzemo'", kazala je Blažanović nabrajajući i afere povezane sa zagrebačkom gradskom vlasti.

Uzvratila joj je zastupnica SDP-a Ivana Marković, poručivši kako "nema veće uvrede za sve građane RH od one koja je dokazana na sudu - da je HDZ stranka pravomoćno osuđena za kriminal i korupciju", nakon čega se pokrenulo žustro međusobno optuživanje.

Zašto je postojao Goli otok?

Nikola Mažar (HDZ) odgovorio je kako je SDP na sudu jer nisu vratili nekretnine od Saveza komunista do danas Republici Hrvatskoj. "A da ne spominjemo zašto je postojao Goli otok i zašto su hrvatski emigranti svojim životom plaćali politiku Partije", rekao je.

SDP-ov Arsen Bauk uzvratio je kako njegova stranka možda i sudjeluje u nekom građanskom sporu o nekretninama koji traje već više 30 godina, od čega je, dodao je, HDZ na vlasti 25. To govori o pravosuđu koje ste vi stvorili, kazao je.

Predsjedavajući Željko Reiner (HDZ), referirajući se na izjavu Benčić, istaknuo je da "nažalost, nemamo svi kućnog odgoja niti svijest o tome da je ovo najviše zakonodavno tijelo", a Dubravka Novak (Možemo!) prozvala ga je za licemjerstvo podsjetivši kako se njih u sabornici nazivalo nakazama, sektašima, pedofilima, zelenim fašistima. "Jučer izrečena etiketa nije bila dio nečeg javnog, čak ni dio razgovora, već osobna reakcija na sve što je prethodilo, a sve što sam ja navela bilo je izgovoreno ovdje javno", dodala je.

Nikolini Baradić (HDZ) "nezamislivo je i neshvatljivo" da se brani osoba koja je u Saboru svoje kolege nazvala stokom.

Marković (SDP): 'HDZ je prepristojan samo dok pljačka građane'

Žustra rasprava nastavila se i kada je SDP-ova Marković izašla za govornicu iznijeti svoj slobodni govor, ali je usput odgovorila kako je HDZ "prepristojan samo dok pljačka građane". "Ne možete govoriti za cijelu stranku da nekoga pljačka jer bih ja mogao reći da vi pljačkate, opljačkali ste cijelu državu za vrijeme komunizma", povišenim je tonom kazao predsjedavajući Reiner dok je zastupnica iznosila slobodno stajalište, zbog čega su nekoliko trenutaka govorili u isto vrijeme, što je uzrokovalo dodatne tenzije.

"Ako vam smeta istina, to je vaš problem, no pustite me da govorim. Vi ste stranka pravomoćno osuđena za kriminal i korupciju, to je presuda suda, nisam ja to izmislila", poručila je Marković.

"Govorili ste o kućnom odgoju, a za 10 minuta ste se i vi isto pokazali", napomenula je Reineru SDP-ova Anita Curiš Krok, a Marin Živković (Možemo!) ustvrdio kako si nijedan predsjedavajući nije dopustio ovo što je Reiner, da prekida slobodni govor samo zato što mu se sadržaj ne sviđa. "Faktički je točno da je vaša stranka osuđena kriminalna organizacija", dodao je i on, a Reiner poručio kako to nije točno. Pozvao ga je da pročita presudu jer "očito nemate pojma o onome što govorite".

"Vi meni želite reći da ja pljačkam građane? Mi vama svaki dan možemo govoriti da se vama privode članovi obitelji, sramite se", odgovorila je HDZ-ova Baradić.

'Pobjeda nad inflacijom'

Marković je u svom govoru prozvala Vladu i premijera Andreja Plenkovića zbog proglašavanja pobjede nad inflacijom čak četiri puta protekle tri godine.

"Inflacija u lipnju 2026. prelazi pet posto, među najvišima je u eurozoni, ali premijer i dalje govori da će ju pobijediti antiinflacijskim mjerama. Paralelno dojučerašnji viceguverner HNB-a i ministar četiri resora, (Tomislav) Ćorić, kaže da on uopće nije osjetio inflaciju. Ljudi moji, ima li većeg ruganja građanima od ovoga", upitala je.

Zastupnica je naglasila kako "prezire" sustav koji je stvorio HDZ, "u kojem građani moraju tražiti mrvice dok je Andrej Plenković stvorio kastu koja nikada ne osjeti inflaciju, kastu HDZ-ovaca za koje se režim uvijek pobrine."

"Od 2016. realan rast plaća 108 posto, rast inflacije 39 posto. Dakle, stvaran rast plaća je 49 posto, nemate pojma. Mi stariji pamtimo inflaciju kad je bio Ante Marković i kad je bila 300 posto godišnje", odgovorio je Stipan Šašlin (HDZ).

Vodič za nastavnike je skandalozan

I Klub Možemo! je kritizirao Vladu zbog novog paketa antiinflacijskih mjera, poručujući kako je neshvatljivo da su oštricu okrenuli prema obrtnicima i njih okrivili za inflaciju dok je Ivica Kukavica (DP) govorio o "specijalnom ratu" koji pojedini mediji i povjesničari vode protiv branitelja.

Igor Peternel (DOMiNO) osvrnuo se na vodič za nastavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih "Obrazovanjem protiv antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu u Republici Hrvatskoj", ocijenivši ga skandaloznim. Asocira, kaže, na politički program stranke Možemo.

"Taj vodič stavlja pozdrav "Za dom spremni" u isti koš sa simbolima poput "6MWE" i tvrdi da nošenje majice sa ZDS-om upućuje na slaganje s genocidnim ciljevima Holokausta. To nije obrazovanje, to je ideološka indoktrinacija", naglasio je.

'ZDS' nije sinonim za Holokaust, taj su pozdrav 1991. godine preuzele Hrvatske obrambene snage (HOS) i nije poziv na genocid, dodao je. Stava je da vodič kriminalizira hrvatski patriotizam i braniteljsku tradiciju. "To je pokušaj da se cijela jedna strana hrvatske povijesti moralno izjednači s nacistima. Ako učitelj treba gotove nastavne jedinice koje djecu uče da je 'ZDS' jednako '6MWE', onda to nije obrazovanje protiv mržnje, to je stvaranje nove mržnje prema vlastitoj prošlosti. Ne smijemo dopustiti da se Holokaust koristi kao oružje za gušenje rasprave o Domovinskom ratu", pozvao je.