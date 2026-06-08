Stižu kaznene prijave zbog nove granice u Gradiški, Konaković: 'Zakoni BiH se grubo krše!'

90 MILIJUNA EURA DUGA /

U Sarajevu je potpisan novi Ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Heregovine i Hrvatske, prvi takav u posljednjih 13 godina. Iako su prvi dojmovi o lakšem prelasku granice iznimno pozitivni, u fokusu se našao novootvoreni most čiji je status postao predmetom ozbiljnog spora.

Naime, prijelaz je otvoren tek kao privremen, no preko njega se, suprotno zakonima Bosne i Hercegovine, propušta roba koja podliježe naplati trošarina i zahtijeva inspekcijski nadzor. Zakon o privremenim graničnim prijelazima u BiH to izričito zabranjuje.

Zbog ove situacije, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković podigao je kaznene prijave protiv čelnika Uprave za neizravno oporezivanje, ali i protiv zamjenika ministra sigurnosti Ivice Bošnjaka iz redova HDZ-a, koji je donio odluku o otvaranju prijelaza. Konaković je oštro upozorio javnost na nezakonitosti.

"Upozoravam još jednom bosanskohercegovačku javnost da se zakoni Bosne i Hercegovine grubo krše, da ih prije svega krši Uprava za neizravno oporezivanje koja na graničnom prijelazu privremenog karaktera dozvoljava promet roba koje su akcizne i roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzor", izjavio je Konaković.

Vladajuće i oporbene stranke iz Sarajeva već dulje vrijeme od Republike Srpske traže povrat duga od 90 milijuna eura od PDV-a, koji Republika Srpska, kako tvrde, protuzakonito zadržava u svom proračunu. Inzistirali su da se taj dogovor postigne prije nego što se carinicima odobri premještaj na novi, stalni granični prijelaz. Kako dogovora nema, prijelaz je otvoren kao privremeno rješenje koje, prema zakonima BiH, može trajati najviše tri mjeseca. Više doznajte u javljanju Ane Mlinarić.