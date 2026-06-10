Penava progovorio o okršaju s Plenkovićem: 'Nemojte to tako gledati, gledajte šire'

Premijer Andrej Plenković i dalje je protiv Deklaracije o Hrvatima u BiH, koju predlaže stranka s kojom čine većinu, Domovinski pokret.

O detaljima Deklaracije i neslaganjima u vladajućoj koaliciji u RTL-u Danas s Ivanom Penavom, predsjednikom Domovinskog pokreta, razgovarala je Dajana Šošić.

Vaš novi potez, najavljena deklaracija, čini se da se nije previše svidjela premijeru. Ljutite li ga namjerno?

Ne bih rekao da mu se nije svidjelo.

Rekao je da je to vaš PR potez.

Ne možete nazvati PR potezom nešto što je činjenica da 20 godina u BiH Srbi biraju Srbe, Bošnjaci Bošnjake, a hrvatskog predstavnika ponovno biraju Bošnjaci.

Odnosno, da budem precizniji, od pet izbora jednom su to činili Hrvati i odabrali su Hrvata, a ostala četiri puta Bošnjaci.

Tako da apsolutno govorimo o strateškom, vitalnom interesu hrvatskog naroda u BiH i Republike Hrvatske i apsolutno tu nema prostora za nekakvu zafrkanciju i teze koje ne stoje.

Bili ste na sastanku koalicije. Što vam je rekao premijer Andrej Plenković za najavljenu deklaraciju?

Nekako na tragu tog pitanja postavlja se odnos učenik – profesor. Deklaracija Domovinskog pokreta u punom je smislu riječi ono što tako zvuči i kako smo je sročili. To nije slučajno. To je deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj riječ imaju članovi DP-a i gdje se pita DP i to nije tema za bilo koju drugu stranku.

Imate li potporu partnera?

Stavovi HDZ-a i DP-a po pitanju Hrvata u BiH vrlo su bliski. U koaliciji imamo partnere koje položaj Hrvata u BiH ne zanima, primjerice SDP ili Možemo. Imamo i partnere kao što je HSLS, kojima to nije prioritetno pitanje. HDZ nam je tu prirodno blizak partner, ali oni imaju svoj put, imaju puno više iskustva, treći mandat i pokušaje iz proteklih godina.

S druge strane, imate više od 200 tisuća ljudi koji su željeli pomaknuti Hrvatsku udesno, gdje se pojavljuje DP i kroz ono što činimo komuniciramo različite teme od interesa za desno biračko tijelo.

Imate li podršku oko deklaracije? Čini se da je nemate.

Nemojte to tako gledati, gledajte šire. Nama su bliži partneri na političkom spektru desne stranke. Da se oko svega slažemo – ne slažemo se. Da se svi u Domovinskom pokretu i HDZ-u slažu oko svega – to nije točno.

Hoće li vam dati potporu?

Moraju dobiti gotov dokument, kao i svi partneri u koaliciji. Ali podsjećam da će dokument biti polazna osnova i stajalište DP-a. Hoće li se i tko složiti, nije u suštini bitno. Bitno nam je radi realizacije, operativne provedbe i podrške hrvatskom narodu u BiH. Ali nam je jako važno da Hrvati znaju da je to stav DP-a i da se neće promijeniti.

Ali premijer vam na tom sastanku nije rekao konkretno da ili ne?

Ne, nije. To nije bila ni tema. Nismo imali deklaraciju u gotovoj formi o kojoj bismo mogli raspravljati.

Je li se ljutio što mu ranije niste iznijeli ideju prije nego što ste je predstavili u javnosti?

To morate pitati njega.

Izgledalo je da mu nije dobro sjelo.

To pitajte premijera. Meni je u fokusu interes hrvatskog naroda u BiH i velika nepravda koja se događa već 20 godina. Ako postoji netko u ovoj državi tko mi zamjera, neka otvoreno kaže da činimo nešto loše za hrvatski narod u BiH time što ukazujemo na nepravdu. Dvadeset godina Hrvatima se praktično osporava pravo da kao konstitutivan narod biraju svoje predstavnike. Hrvati to ne mogu.

Koliko je u stvarnosti provedivo ono što predlažete? Trebate potporu u BiH tamošnjih političkih opcija, a ovdje nemate ni potporu partnera.

Odgovor je postoji li BiH ako se ne dogovaraju sva tri konstitutivna naroda. Tko se i kada u ime Hrvata dogovorio da se preglasava hrvatski narod u BiH? Nemojmo zaboraviti dug prema tom narodu.

Hrvati u BiH omogućili su HVO-u i Armiju BiH, uz jedinu državu koja je imala oružane snage, a to je bila pobjednička Hrvatska vojska, da djeluju zajedno. Heroji poput Andrije Matijaša Pauka ginuli su za te ideale. I sada bismo trebali reći da nas nije briga? To nije DP.

Jeste li razgovarali o ovome s predsjednikom države?

Ne.