Naši susjedi imaju novu vladu, ovo su ključni Janšini ljudi: 'Pružili smo ruku, ali...'

Slovenski parlament u četvrtak je sa 49 glasova za i 30 protiv potvrdio ministarski sastav nove slovenske vlade na čelu s premijerom Janezom Janšom, a gotovo svi ključni ministri dolaze iz njegove Slovenske demokratske stranke (SDS), prenose agencije.

Vladina koalicija od pet stranaka - uz SDS, tu su i Demokrati, te koalicija NSi, SLS i Fokus - ima 43 mjesta u parlamentu od 90 mjesta, a podržava je i desničarska stranka Resnica koja se formalno nije pridružila vladi.

Zastupnici iz redova nacionalnih manjina također su podržali kabinet, prenosi agencija STA.

Tko sve sjedi u novoj vladi

Iz kvote SDS-a dolaze novi ministar vanjskih i europskih poslova Tone Kajzer, ministar unutarnjih poslova i javne uprave Franci Matoz, ministar financija Andrej Šircelj, te ministar obrazovanja i znanosti Borut Rončević.

Među 15 ministara su i Anže Logar (Demokrati) kao ministar gospodarstva, rada i sporta te Tadej Ostrc (Demokrati), koji preuzima resor zdravstva.

U vladi će sjediti i Jernej Vrtovec (NSi) kao ministar infrastrukture i energetike, Janez Cigler Kralj (NSi) kao ministar poljoprivrede te Valentin Hajdinjak (NSi) kao ministar obrane.

Nakon potvrde u parlamentu ministri su prisegnuli, a tijekom dana održana je i primopredaja dužnosti između dosadašnjeg premijera Roberta Goloba i novog predsjednika vlade Janše te konstituirajuća sjednica vlade.

Janšin govor u parlamentu

U govoru u parlamentu, Janša je pohvalio ministre kao iskusne rukovoditelje i obećao smanjenje "rekordno visokih poreza", kako ih je nazvao, i velike birokracije u usporedbi s drugim europskim zemljama. Također se obvezao na borbu protiv korupcije i davanje više ovlasti lokalnim vlastima.

Janša je rekao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona.

"Pružili smo ruku", rekao je zastupnicima. "Ali za suradnju je potrebno dvoje, a o vama će ovisiti koliko će nas biti."

Analitičari kažu da će Janšina vlada vjerojatno učiniti odmak od propalestinske politike prošle vlade, koja je priznala palestinsku državu i zabranila ulaz u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara.

Odlazeći premijer Golob sažeo je nasljeđe četiri godine na današnjoj izvanrednoj sjednici parlamenta rekavši da je najponosniji što su se u zemlju vratili normalnost, stabilnost i mir. Pod mirom, između ostalog, podrazumijeva dostojanstven život u starosti, pristojne plaće, obranu međunarodnog prava i neovisnost institucija, piše STA.

SDS: Izvrstan tim koji će raditi za uspješnu Sloveniju

SDS je izrazio uvjerenje da je Janša odabrao izvrstan tim ministara s kojima će raditi za uspješnu Sloveniju. Prema NSi-ju, SLS-u i Fokusu, uspjeh vlade ne bi trebao biti stranačko pitanje, već zajednički interes zemlje.

Oporbene stranke Sloboda, Socijaldemokrati, Ljevica i Vesna kritizirale su novu vladu tvrdeći da namjerava produbiti javni deficit i privatizirati zdravstvo, dok su neke ustale protiv spajanja ministarstva gospodarstva i rada.

Iz Slobode su izrazili očekivanje da će vlada raditi za narod, što će stranka podržati. U suprotnom, uslijedit će pobuna, najavili su.

Četvrti je ovo premijerski mandat Janeza Janše, nakon onih od 2004. do 2008., od 2012. do 2013. te od 2020. do 2022. godine.