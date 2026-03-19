POKUPIO PAPIRE I OTIŠAO /

Piers Morgan napustio vlastitu emisiju uživo! Pogledajte tko ga je toliko raspalio

Piers Morgan napustio vlastitu emisiju uživo! Pogledajte tko ga je toliko raspalio
Foto: Martyn Wheatley/i-Images/Eyevine/Profimedia

Voditelj je pokušao smiriti situaciju, ali bez uspjeha

19.3.2026.
21:20
Hot.hr
Piers Morgan (60) demonstrativno je napustio vlastitu emisiju nakon žestokog sukoba s Harrison Sullivan (24), čime je izazvao veliku pažnju javnosti i društvenih mreža.

Do incidenta je došlo tijekom emisije Piers Morgan Uncensored, u kojoj se raspravljalo o dokumentarcu Louis Theroux: Inside the Manosphere. Tema razgovora bila je internetska kultura takozvane toksične muškosti, no intervju je ubrzo prerastao u otvoreni sukob.

Morgan je postajao sve frustriraniji zbog tvrdnji svog gosta, dok je Sullivan iznosio kontroverzne stavove i optužbe koje voditelj smatra neutemeljenima.

Optužbe i oštre riječi

Situacija je eskalirala kada je Sullivan spomenuo povezanost Morgana s pokojnim Jeffrey Epstein, što je voditelj odlučno demantirao.

Naglasio je kako nikada nije bio na takozvanom „Epsteinovu otoku“ te da nema veze s njegovim ilegalnim aktivnostima, iako se njegovo ime spominjalo u sudskim dokumentima.

Unatoč pokušajima smirivanja situacije, rasprava se nastavila uz međusobne uvrede, a ton razgovora postajao je sve žešći.

Uvrijeđena supruga i prekid

Napetost je dosegnula vrhunac kada je Sullivan iznio vulgarne komentare o Morganovoj supruzi Celia Walden (50), što je izazvalo burnu reakciju voditelja.

Morgan je tada oštro uzvratio, nazvavši gosta uvredljivim imenima i optuživši ga za seksizam, mizoginiju i homofobiju. Nedugo nakon toga ustao je, pokupio papire i napustio studio, prekinuvši intervju.

Reakcije nakon emisije

Sullivan je kasnije na društvenim mrežama objavio isječak sukoba, dodatno provocirajući Morgana. Cijeli incident brzo se proširio internetom i izazvao brojne reakcije.

Dokumentarac koji je bio povod rasprave, a potpisuje Louis Theroux, u međuvremenu je privukao veliku pažnju publike.

Piers MorganIntervju
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
