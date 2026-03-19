Piers Morgan napustio vlastitu emisiju uživo! Pogledajte tko ga je toliko raspalio
Voditelj je pokušao smiriti situaciju, ali bez uspjeha
Piers Morgan (60) demonstrativno je napustio vlastitu emisiju nakon žestokog sukoba s Harrison Sullivan (24), čime je izazvao veliku pažnju javnosti i društvenih mreža.
Do incidenta je došlo tijekom emisije Piers Morgan Uncensored, u kojoj se raspravljalo o dokumentarcu Louis Theroux: Inside the Manosphere. Tema razgovora bila je internetska kultura takozvane toksične muškosti, no intervju je ubrzo prerastao u otvoreni sukob.
Morgan je postajao sve frustriraniji zbog tvrdnji svog gosta, dok je Sullivan iznosio kontroverzne stavove i optužbe koje voditelj smatra neutemeljenima.
Optužbe i oštre riječi
Situacija je eskalirala kada je Sullivan spomenuo povezanost Morgana s pokojnim Jeffrey Epstein, što je voditelj odlučno demantirao.
Naglasio je kako nikada nije bio na takozvanom „Epsteinovu otoku“ te da nema veze s njegovim ilegalnim aktivnostima, iako se njegovo ime spominjalo u sudskim dokumentima.
Unatoč pokušajima smirivanja situacije, rasprava se nastavila uz međusobne uvrede, a ton razgovora postajao je sve žešći.
Uvrijeđena supruga i prekid
Napetost je dosegnula vrhunac kada je Sullivan iznio vulgarne komentare o Morganovoj supruzi Celia Walden (50), što je izazvalo burnu reakciju voditelja.
Morgan je tada oštro uzvratio, nazvavši gosta uvredljivim imenima i optuživši ga za seksizam, mizoginiju i homofobiju. Nedugo nakon toga ustao je, pokupio papire i napustio studio, prekinuvši intervju.
Reakcije nakon emisije
Sullivan je kasnije na društvenim mrežama objavio isječak sukoba, dodatno provocirajući Morgana. Cijeli incident brzo se proširio internetom i izazvao brojne reakcije.
Dokumentarac koji je bio povod rasprave, a potpisuje Louis Theroux, u međuvremenu je privukao veliku pažnju publike.
POGLEDAJTE VIDEO:Procurio dokument o nesigurnosti Poljuda! Šuta upozorava: 'Ne daj Bože Novog Sada'