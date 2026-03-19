Piers Morgan napustio vlastitu emisiju uživo! Pogledajte tko ga je toliko raspalio

Piers Morgan (60) demonstrativno je napustio vlastitu emisiju nakon žestokog sukoba s Harrison Sullivan (24), čime je izazvao veliku pažnju javnosti i društvenih mreža.

Do incidenta je došlo tijekom emisije Piers Morgan Uncensored, u kojoj se raspravljalo o dokumentarcu Louis Theroux: Inside the Manosphere. Tema razgovora bila je internetska kultura takozvane toksične muškosti, no intervju je ubrzo prerastao u otvoreni sukob.

Morgan je postajao sve frustriraniji zbog tvrdnji svog gosta, dok je Sullivan iznosio kontroverzne stavove i optužbe koje voditelj smatra neutemeljenima.

Optužbe i oštre riječi

Situacija je eskalirala kada je Sullivan spomenuo povezanost Morgana s pokojnim Jeffrey Epstein, što je voditelj odlučno demantirao.

Naglasio je kako nikada nije bio na takozvanom „Epsteinovu otoku“ te da nema veze s njegovim ilegalnim aktivnostima, iako se njegovo ime spominjalo u sudskim dokumentima.

Unatoč pokušajima smirivanja situacije, rasprava se nastavila uz međusobne uvrede, a ton razgovora postajao je sve žešći.

Uvrijeđena supruga i prekid

Napetost je dosegnula vrhunac kada je Sullivan iznio vulgarne komentare o Morganovoj supruzi Celia Walden (50), što je izazvalo burnu reakciju voditelja.

Morgan je tada oštro uzvratio, nazvavši gosta uvredljivim imenima i optuživši ga za seksizam, mizoginiju i homofobiju. Nedugo nakon toga ustao je, pokupio papire i napustio studio, prekinuvši intervju.

Reakcije nakon emisije

Sullivan je kasnije na društvenim mrežama objavio isječak sukoba, dodatno provocirajući Morgana. Cijeli incident brzo se proširio internetom i izazvao brojne reakcije.

Dokumentarac koji je bio povod rasprave, a potpisuje Louis Theroux, u međuvremenu je privukao veliku pažnju publike.

POGLEDAJTE VIDEO:Procurio dokument o nesigurnosti Poljuda! Šuta upozorava: 'Ne daj Bože Novog Sada'