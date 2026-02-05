FREEMAIL
POP IKONA /

Christina Aguilera zapalila Pariz: Objavila fotografije u toplesu i poslala snažnu poruku

Christina Aguilera zapalila Pariz: Objavila fotografije u toplesu i poslala snažnu poruku
Foto: Priscilla Grant/everett/profimedia

Pjevačica je tijekom boravka u Parizu objavila fotografije koje su izazvale lavinu reakcija

5.2.2026.
17:30
Hot.hr
Priscilla Grant/everett/profimedia
Američka pop pjevačica Christina Aguilera (45) tijekom boravka u Parizu ponovno je privukla veliku pažnju javnosti. Na društvenim mrežama objavila je niz fotografija na kojima pozira u toplesu, noseći tek raskošnu dijamantnu ogrlicu, čime je izazvala burne reakcije obožavatelja diljem svijeta.

Dijamanti u glavnoj ulozi

Na fotografijama Aguilera nosi luksuznu ogrlicu modne kuće Chopard, ukrašenu s više od 50 karata dijamanata, dok styling potpisuje Kris Horan. Uz objavu je kratko napisala: “Sjeverna svjetla, pariške noći”, a komentari su se počeli nizati gotovo istog trenutka.

Dok su jedni smatrali da je riječ o provokativnom izdanju koje pomiče granice, brojni obožavatelji pohvalili su njezinu hrabrost, samopouzdanje i poruku prihvaćanja vlastitog tijela, ističući kako pjevačica danas izgleda bolje nego ikad.

Dug put do prihvaćanja sebe

Christina je u više navrata otvoreno govorila o svom odnosu prema tijelu. Na početku karijere bila je izrazito mršava, no s godinama je odlučila odustati od strogih dijeta. Prije nekoliko godina priznala je kako je tek u zrelijoj dobi naučila voljeti i prihvaćati sebe onakvom kakva jest.

Otvoreno o estetskim zahvatima

Nedavno je postala zaštitno lice brenda Xeomin, koji nudi injekcije botoksa, te je u intervjuu za magazin Allure iskreno govorila o estetskim tretmanima. Istaknula je kako joj je važno da, unatoč tretmanima, može slobodno izražavati emocije dok pjeva.

Za svoj mladolik izgled, osim tretmana, Aguilera zahvaljuje i izbjegavanju sunca te jednostavnoj rutini njege. Kako kaže, nema vremena za komplicirane rituale jer joj je obitelj prioritet. Majka je dvoje djece, a slobodno vrijeme najradije provodi igrajući se s njima ili opuštajući se kod kuće.

POGLEDAJTE VIDEO:Od doživotnog zatvora zbog pokušaja atentata do bježanja od smaka svijeta: Donosimo vam pregled dana

Christina AguileraInstagram
