ŠOK NA CEREMONIJI RUŽA /

Veliki preokret u 'Gospodinu Savršenom': Ne biraju više Petar i Karlo

Veliki preokret u 'Gospodinu Savršenom': Ne biraju više Petar i Karlo
Foto: Rtl

'Gospodina Savršenog' pratite na Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u

5.2.2026.
18:35
Hot.hr
Rtl
Nova ceremonija ruža donosi nove napetosti u showu 'Gospodin Savršeni'. Ako su djevojke i mislile da imaju neku računicu ili plan - prevarile su se. Isto kao i Petar i Karlo koji više nemaju moć odluke. Voditelj Marko Vargek šokirao je sve na ceremoniji ruža vijestima koje je donio. 

Veliki preokret u 'Gospodinu Savršenom': Ne biraju više Petar i Karlo
Foto: Rtl

Tko ima posljednju riječ na ceremoniji ruža: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa'

Ni u najnapetijem šahovskom meču nema ovakvih obrata, kakve možete gledati odmah u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' na platformi Voyo. "Moje je srce počelo toliko jako kucati da sam mislila da će mi iskočiti iz grudi", opisuje Jelena G. napetost koja je nastala. "Šok! I nimalo mi se ne sviđa!" komentira Maja. "Zaprepašteno sam gledala kada je voditelj objasnio o čemu se radi", kaže Smiljana.

Veliki preokret u 'Gospodinu Savršenom': Ne biraju više Petar i Karlo
Foto: Rtl

Petar i Karlo su proveli vrijeme s djevojkama na koktel partyju. S nekima od njih su se i dublje povezali. Neke su kandidatkinje već ranije dobile svoje ruže kao znak naklonosti Gospode Savršenih prema njima. I dok pojedine djevojke misle da su potpuno sigurne na novoj ceremoniji ruža, uskoro se prokazuje da to nije tako. Petar i Karlo donose svoje odluke - ali nemaju zadnju riječ na ovoj ceremoniji ruža. Čini se kako bi sada taktika mogla odnijeti prevagu.

Veliki preokret u 'Gospodinu Savršenom': Ne biraju više Petar i Karlo
Foto: Rtl

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, show 'Gospodin Savršeni' pratite od 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

ŠOK NA CEREMONIJI RUŽA /
Veliki preokret u 'Gospodinu Savršenom': Ne biraju više Petar i Karlo