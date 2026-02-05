FNC dobiva još jedno veliko ime? Planovi za prvu borbu su nadrealni

Ove subote, 7. veljače, sprema se spektakl u Münchenu. Fight Nation Championship (FNC) prvi put izlazi iz "regije" te okuplja svoje najbolje borce u Bavarskoj.

Među brojnim spektakularnim borbama bit će i ona Mirana ‘‘SloRockyja‘‘ Fabjana i Aleksandra "Jokera" Ilića. Bit će to uzvrat iz Arene Zagreb, kada je Slovenac slavio, te Ilić silno želi revanširati taj poraz. Novu pobjedu želi i Fabjan, ali nakon nje bi mu se mogla ostvariti i jedna druga želja.

Naime, pred potpisom za FNC je Roberto Soldić, jedan od najboljih boraca izvan UFC-a, koji bi svoj prvi dvoboj pod okriljem FNC-a trebao imati upravo protiv Fabjana, koji se već dugo godina želi boriti protiv borca iz Viteza. Soldić je trenutačno pod ugovorom s ONE organizacijom, ali se sve glasnije spominje njegov prelazak u FNC, koji iz godine u godinu sve više raste. Tim je nagađanjima "pomogao" i Soldićev menadžer Ivan Dijaković, koji je na svome Instagram profilu objavio sljedeće:

‘‘Afterparty: Pada kao klada, DJ je Dražen Forgač, a lokacija je Maksimirski stadion. SloRocky, pobijedi u subotu i pokaži svima da znaš pretvoriti riječi u djela. Onda ćemo odlučiti hoćemo li tvoj san ispuniti.‘‘

Foto: Screenshot/instagram: Ivan.dijakovic

Bila bi to uistinu fenomenalna borba, a tko zna – možda je upravo ona namijenjena kao oproštaj od Maksimira, koji bi se sljedeće godine trebao rušiti.

