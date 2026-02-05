FREEMAIL
Pregovori o Ukrajini /

Dogovorena velika razmjena zarobljenika, ali ključno pitanje i dalje ostaje otvoreno

Ukrajina i Rusija dogovorile su razmjenu ratnih zarobljenika. Tom odlukom završili su pregovori u Abu Dabiju uz posredovanje SAD-a. Ukrajinski predsjednik je poručio da pregovori nisu lagani, ali da bi se nova runda trebala održati uskoro.

Oslobođen o je 157 Ukrajinaca, koji se vraća kući. Većina njih, prema vlastima u Kijevu koje su video i objavile, u zatočeništvu je bila od 2022., odnosno početka rata.

U zamjenu, Ukrajinci su pustili 157 Rusa, a njihovo ministarstvo obrane objavilo je video za koji tvrde da prikazuje grupu vojnika oslobođenih na teritoriju Bjelorusije, te troje civila iz Kurska. 

Dvije strane nisu dale previše detalja o tijeku razgovora - Ukrajinci su sinoć poručili da je prvi dan bio produktivan. Rusi jutros kažu da je napredak vidljiv, ali šalju poruku Europi.

'Činjenica da ratni huškači iz Europe i Britanije stalno pokušavaju ometati taj proces i u njega se umiješati, može poslužiti kao svojevrstan pokazatelj. Što je više takvih pokušaja, to jasnije vidimo da zasigurno napredujemo i da postoji pozitivno kretanje naprijed', kaže posebni izaslanik ruskog predsjednika Kirill Dmitriev. Više pogledajte u prilogu 

5.2.2026.
20:04
Ana Trcol
UkrajinaRusijaPregovori
