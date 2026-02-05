Pogledajte razorne posljedice oluje u Kaštelima! Žele tome stati na kraj: 'Počinjemo na jesen'

Snažno nevrijeme pogodilo je dalmatinske županije. Najteže je bilo u Kaštelima gdje su orkansko jugo i ciklonalna plima prouzročili velike štete. Poplavljene su kuće i potopljeni poslovni objekti uz obalu. Oštećena je Riva na dva mjesta, potopljeni brodovi.

Vatrogasci su od sinoć na terenu. Imali su 30-ak intervencija i 200 poziva građana. No, ističu kako sinoć nisu mogli ispumpavati iz objekata uz obalu jer je more stalno nadiralo. Na terenu su sve komunalne službe koje saniraju posljedice nevremena.

Marinko Škeljo iz Kaštel Novog kaže: "Sinoć je bilo užasno, ali sad je dobro. Vodu smo očistili. Spašava nas lučica otkad je napravljena jer valovi od juga više ne ulaze u kuću".

Zapovjednik Intervencijske vatrogasne postrojbe Split Darko Maretić kaže: "Stanje je jako zadovoljavajuće. Pale su razina mora, ne puše više toliko jugo. Sinoć kad je krenulo ciklona i orkansko jugo, bili su bespomoćni. Svi objekti uz kaštelansku rivu, bili su poplavljeni i more je konstantno nadirala. Sinoć smo uspjeli ispumpavati ljudima kuće".

Poplavljena i Crkva

More je prodrlo i u donji dio Katoličkog doma Župe svetog Petra apostola u Kaštel Novom. Poplavile su kuhinja i velika vjeronaučna dvorana koje su trenutačno izvan funkcije, objavila je Župa na svom Facebook profilu.

Župnik je zahvalio sugrađanima koji su sinoć do kasnih sati pomagali izbaciti vodu iz prostorija. Pozvao je sve da pomognu jedni drugima. O posljedicama nevremena razgovarali smo s gradonačelnikom Kaštela, Denisom Ivanovićem (HDZ).

"Bilo je ovakvih situacija ali možda ne ovoliko koliko se sinoć dogodilo. I Kaštel Starom i Kaštel Novom imamo puknuće obale na dva mjesta. Jedan lukobran u Kaštel Lukšiću je malo oštećen.

Mislim da ćemo to vrlo brzo sanirati. Ali mislim da ima štete i u samim kućanstvima kod građana, to tek moramo utvrditi. Vatrogasci su ispumpavali koliko su mogli ali danas ćemo utvrditi koliko je toga bilo", rekao je Ivanović.

Na pitanje može li se spriječiti ovakvi scenariji jer se zna da Kaštela inače plavi kad je jako jugo, gradonačelnik kaže: "Godinama pričamo o zaštiti od plavljenja, Grad je prije nekoliko godina preuredio lučicu i rivu i taj dio je sada zaštićen. Za ovu jesen planiramo sanaciju obale Kaštel Stari i Kaštel Novi. Kroz taj projekt obala se podiže za metar i s time će se riješiti i taj problem".

Kolike su razmjere štete, gradonačelnik otkriva kako će sutra znati točne brojke. Prognoze ne idu u prilog. Večeras se najavljuju jako jugo. Gradonačelnik Kaštela poručuje da su službe spremne i nada se da će sve dobro proći.