KAOTIČNO

Jutro nakon olujnog juga i ekstremne plime: Razbijena riva, razvaljena vrata, brodice pod morem

Jutro nakon olujnog juga i ekstremne plime: Razbijena riva, razvaljena vrata, brodice pod morem
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell
1 /31
Jutro nakon olujnog juga pokazalo je štetu koja je nastala nakon orkanskog juga koje je pogodilo Dalmaciju u srijedu uvečer.

Podsjetimo, u pojedinim mjestima palo je i više od 100 litara kiše po četvornom metru. Zabilježena je i jaka plima koja je ponegdje dosezala 95 centimetara. Kod Palagruže je zabilježen i val visine osam metara.

Posebno jako nevrijeme pogodilo je Kaštela, gdje se more zbog jake plime prelilo preko rive, a voda je prodrla u objekte uz obalu. Vatrogasci su imali oko 200 intervencija.

U četvrtak prijepodne pokazala se nastala šteta. U Kaštelima bilo je potopljenih brodica, more je razbilo dijelove betona na rivi, kao i pojedina vrata na objektima. Voda je prodrla i u konobu, a vatrogasci su ispumpavali vodu i iz drugih objekata. U obližnje ulice more je nanijelo oblutke. Mnogi od ranog jutra raščišćavaju i pokušavaju vratiti stvari u normalu.

Jako jugo potopilo je i šibenski Dolac. Jutros je plima bila još toliko jaka da je more još uvijek prekrivalo dijelove rive. Pogledajte kako je to izgledalo jutros nakon noći u kojoj je jako jugo uzrokovalo mnoge probleme. 

5.2.2026.
11:21
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Pixsell/dalmacija Danas
NevrijemeDalmacijaOlujno Jugo
Jutro nakon olujnog juga i ekstremne plime: Razbijena riva, razvaljena vrata, brodice pod morem