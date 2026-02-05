Jedna od najljepših sportašica šokirala svijet! Nećete vjerovati što studira i što pričaju o njoj

Otvaranje Zimskih Olimpijskih igara Milan Cortina 2026 na rasporedu je 6. veljače, a jedna od sportašica koja će plijeniti pažnju na Igrama je Eileen Gu - 22‑godišnja zvijezda koja nastupa za Kinu, ali je rođena i odrasla u SAD‑u te studira na prestižnom Stanfordu. Inače, Gu je ime koje nadmašuje sport. Ona je dvo­struka olimpijska prvakinja i prva žena u povijesti slobodnog skijanja koja je osvojila tri medalje na jednim Zimskim olimpijskim igrama (zlato u Big Air i Halfpipe te srebro u Slopestyleu u Pekingu 2022.). I jako je pametna. Čak štoviše, za sebe govori kako je prava štreberica...

Kada je imala 16 godina, Eileen Gu je odlučila nastupati za Kinu 2019. godine. Ta odluka izazvala je značajnu pažnju i polemike, s obzirom na to da je rođena u San Franciscu i odrasla u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je odlučila natjecati se za zemlju svoje majke. Gu je objasnila da je ta odluka bila osobna i da želi pružiti Kini priliku da se natječe na najvišoj razini u slobodnom skijanju (freeskiingu), te naglasila da je željela biti dio rasta i razvoja zimskih sportova u toj zemlji. Mediji, posebno američki, o tom njenom potezu pisali su da je bio "šokantan" i da je njime podijelila svijet.

Renesansa pred Milano Cortinu

Nakon izazovne godine obilježene ozljedama, balansiranjem zahtjevnog treninga i akademskih obaveza na Stanfordu, Gu je izjavila da ponovno gaji duboku strast prema skijanju — ne samo radi medalja, nego radi užitka sporta i olimpijskih vrijednosti.

“Želim se zabaviti i biti potpuno prisutna u ovom iskustvu,” rekla je s talijanskog skijališta Livigno, prenosi Scmp.com.

Američki izvještaji ističu i kako se Gu uoči Igara otvoreno osvrnula na svoj dosadašnji put i osobni razvoj, spominjući da joj je posljednjih godinu dana bilo teško, ali da sada ima osvježen pristup svojoj karijeri.

Stamford Report piše:

"Gu je oduvijek bila izuzetna učenica – ostvarila je 1580 bodova na SAT testu i postala prva osoba u povijesti svoje škole koja je maturirala godinu dana ranije. Kada je upisala Stanford putem ranog prijema, rekla je da je to san koji je gajila od svoje šeste godine - 'jedini san koji imam duže nego san o odlasku na Olimpijadu.'"

Nakon što je postala studentica, upisala je kvantnu fiziku, pridružila se sororitiju i odlučila se za smjer međunarodnih odnosa. Usput je pozirala za Sports Illustrated Swimsuit Issue, našla se na naslovnicama časopisa Time i Vogue Hong Kong te hodala modnim pistama u Milanu, Šangaju, Parizu i New Yorku. Svake godine od 2022. godine, prema Forbesu, bila je među četiri najplaćenije sportske žene.

Nakon što je gledala kako Gu usklađuje školu, skijanje i modu, njezina majka i povjerenica, Yan (MBA sa Stanforda iz 1994.), uvjerila je Eileen da uzme pauzu od trenutne školske godine kako bi se pripremila za Milano Cortinu, gdje se očekuje da obrani svoje dvije olimpijske zlatne medalje.

Nakon teškog pada u kolovozu u Novom Zelandu, Gu je rijetko natjecala ovog zimskog razdoblja, ali je pobijedila na dva Svjetska kupa u svojim specijalnostima – uključujući 1-2 završnicu s Atkin u halfpipeu na Secret Gardenu u Kini u prosincu. Samo 1,5 bodova dijelilo je Stanfordke, što je postavilo scenarij za epski (svjetski prvak vs. olimpijski prvak) dvoboj 21. veljače.

Debata o nacionalnosti i identitetu

Unatoč svom uspjehu na stazi, Gu ostaje figura političkih i društvenih rasprava. Njezina odluka da od 2019. natječe za Kinu izazvala je kontroverze o nacionalnom identitetu i pripadnosti u sportu; dok jedni vide njenu odluku kao kulturološki most između Istoka i Zapada, drugi propituju što znači nastupati za državu u kojoj se niste rodili.

Gu sama sebe tradicionalno opisuje kao American‑Chinese – naglašavajući korijene u San Franciscu i tečno znanje i engleskog i mandarin jezika.

Eileen Gu ili Gu Ailing kako je poznaju i zovu u Kini, mnogo je više od vrhunske sportašice, kako američki i kineski mediji pišu o njoj.

Ona je kulturni fenomen, generacijski talent koji s nevjerojatnom lakoćom osvaja svijet slobodnog skijanja, najprestižnije akademske krugove i modne piste. Rođena i odrasla u Americi, ali srcem i sportskim državljanstvom vezana za Kinu, postala je živućim simbolom globalizacije, ali i predmetom žustrih rasprava koje nadilaze sport. Njezina priča priča je o iznimnoj ambiciji, intelektu, kompleksnom identitetu i pomicanju granica mogućeg u 21. stoljeću.

Djevojčica iz San Francisca na vrhu svijeta

Priča o Eileen Gu počinje u San Franciscu, gdje je rođena 3. rujna 2003. godine. Odgajala ju je majka Yan Gu, Kineskinja prve generacije koja je u SAD stigla na studij i izgradila uspješnu karijeru. Dok identitet oca Amerikanca ostaje izvan javnosti, utjecaj majke bio je presudan. Yan, i sama strastvena skijašica, prvi je put odvela trogodišnju Eileen na snijeg, nadajući se da će kći moći pratiti njezin tempo. Malo je tko tada slutio da je "slučajno odgojila profesionalnu skijašicu", kako se kasnije našalila. Eileen je pokazala izvanredan talent i s devet godina već je bila nacionalna prvakinja u svojoj dobnoj skupini unutar američke snowboard i freeski asocijacije. Njezin uspon bio je strelovit; s trinaest godina počela se natjecati u seniorskoj konkurenciji, a već 2019. ostvarila je prvu pobjedu u Svjetskom kupu.

Odluka koja je podijelila svijet

U lipnju 2019., uoči Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, tada šesnaestogodišnja Gu donijela je odluku koja će definirati njezinu karijeru i javni imidž: odlučila je promijeniti sportsko državljanstvo i umjesto za Sjedinjene Američke Države nastupati za Kinu, domovinu svoje majke. U objavi je navela kako želi iskoristiti svoj položaj da inspirira milijune mladih u Kini i pomogne u popularizaciji zimskih sportova u zemlji koja je tek otkrivala njihovu čar. Njezina izjava: "Kada sam u SAD-u, Amerikanka sam. Kada sam u Kini, Kineskinja sam", postala je njezinim zaštitnim znakom, ali i izvorom kontroverzi. U vrijeme rastućih geopolitičkih napetosti između dviju velesila, njezin potez bio je seciran do najsitnijih detalja. Budući da Kina ne priznaje dvojno državljanstvo, pitanje njezine putovnice ostalo je nerazjašnjeno, a odluka je izazvala lavinu reakcija s obje strane Pacifika, od optužbi za oportunizam do slavljenja kao primjera globalnog građanstva i kulturnog mosta.

Olimpijska slava i ispisivanje povijesti u Pekingu

Sve rasprave pale su u drugi plan na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine, gdje je Gu stigla kao jedna od najvećih zvijezda. S osamnaest godina, pod golemim pritiskom domaće javnosti, izvela je povijesni podvig. Postala je prva natjecateljica u slobodnom skijanju koja je osvojila tri medalje na jednim Igrama. U dramatičnom finalu discipline big air, izvela je u posljednjem skoku dotad nikad viđeni trik u ženskoj konkurenciji, dvostruki kork 1620, i osvojila svoje prvo olimpijsko zlato. Uslijedilo je dominantno zlato u njezinoj najjačoj disciplini, halfpipeu, te srebro u slopestyleu. Time se ne samo upisala u sportske anale, već je postala i najmlađa olimpijska pobjednica u povijesti slobodnog skijanja, potvrdivši status globalne sportske superzvijezde. Njezina dominacija nije bila iznenađenje za poznavatelje sporta; godinu ranije, na svom debiju na X Games, postala je prva debitantica s tri medalje, uključujući dva zlata, a na Svjetskom prvenstvu u Aspenu osvojila je također dva zlata i broncu.

Genijalni um, ikona stila i globalni fenomen

Ono što Eileen Gu čini jedinstvenom jest činjenica da njezini talenti daleko nadilaze snježne padine, o čemu smo pisali u uvodu ovog teksta. Paralelno s profesionalnom sportskom karijerom, održava impresivan akademski život. Nakon što je srednju školu završila godinu dana ranije s gotovo savršenim rezultatom na američkom prijemnom ispitu SAT (1580 od 1600), upisala je prestižno Sveučilište Stanford, gdje studira međunarodne odnose, a tečajeve iz kvantne fizike pohađa "iz zabave".

"Izvan skijanja ja sam veliki štreber", priznala je jednom prilikom, objašnjavajući fascinaciju time kako kvantna fizika propituje temelje stvarnosti, slično kao što ona na skijama pomiče granice mogućeg.

Njezin utjecaj proširio se i na svijet visoke mode. Kao model agencije IMG, krasila je naslovnice časopisa Vogue, Elle i Harper's Bazaar. Postala je ambasadorica niza luksuznih brendova kao što su Louis Vuitton, Tiffany & Co., IWC i Porsche, uz sportske sponzore poput Red Bulla. Prema Forbesu, jedna je od najplaćenijih sportašica na svijetu, s procijenjenom neto vrijednošću većom od 22 milijuna američkih dolara, pri čemu većina prihoda dolazi od sponzorskih ugovora. Njezina sposobnost da spoji vrhunski sport, intelekt i glamur učinila ju je marketinškim snom. S milijunima pratitelja na Instagramu i još više na kineskoj platformi Weibo, vješto koristi svoj utjecaj, a njezina popularnost izravno se povezuje s eksplozijom interesa za skijanje u Kini. Uz sve to, tečno govori mandarinski, svira klavir, a u ljeto 2024. istrčala je i svoj prvi maraton u Parizu za impresivnih 3 sata i 24 minute.

Pogled prema Milanu i Cortini 2026.

Nakon uspjeha u Pekingu, Gu je uzela stanku od natjecanja kako bi se posvetila studiju i oporavila od niza ozljeda, uključujući i potres mozga koji ju je, kako kaže, uplašio jer svoj identitet uvelike definira kroz svoj um. Ipak, njezin povratak na snijeg bio je jednako dominantan. Nastavila je nizati pobjede u Svjetskom kupu, potvrđujući status glavne favoritkinje za nadolazeće Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini. Iako se posljednjih godina najviše natjecala u halfpipeu, gdje je praktički nepobjediva od veljače 2024., ostaje opasna konkurentica i u slopestyleu i big airu. Baršunasti oporavak od ozljede i metodičan pristup pripremama sugeriraju da je svijet slobodnog skijanja spreman za još jedan njezin povijesni nastup, pod uvjetom da ostane zdrava.

Eileen Gu nije samo sportašica; ona je rijedak spoj talenta, inteligencije i karizme koji se pojavljuje jednom u generaciji. U svijetu koji je često podijeljen, ona balansira između dviju kultura, dvaju identiteta i brojnih karijera koje bi za većinu bile nespojive. Bilo da izvodi nevjerojatne akrobacije na snijegu koje prkose gravitaciji, rješava složene fizikalne probleme ili blista pred kamerama kao globalna modna ikona, Gu neprestano redefinira što znači biti sportaš u moderno doba. Njezina priča, puna uspjeha, kontroverzi i neizmjerne inspiracije, tek je na početku.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić za RTL Danas o pripremama za ZOI