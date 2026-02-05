Mercedes u Zagrebu u potpunosti izgorio, vatra gutala i auto pored: Planulo je usred noći

Automobil marke Mercedes u potpunosti je izgorio u požaru koji je izbio u zagrebačkoj Dubravi u noći na četvrtak.

Zagrebačka policija izvijestila je da buktinja planula u Ulici Jasena oko 2.20 sati, a razlog izbijanja požara zasad nisu utvrdili.

Policija ističe da se vatra s Mercedesa, inače u vlasništvu 32-godišnjaka, proširila te da je zahvatila i oštetila automobil marke Peugeot u vlasništvu 39-godišnjaka koji je bio parkiran pored.

Slijedi očevid

Ozlijeđenih srećom nije bilo, a materijalna šteta zasad nije utvrđena.

Slijedi očevid koji bi trebao otkriti više detalja i okolnosti.

Na terenu bili vatrogasci

Vatrogasci su za Net.hr potvrdili da su dojavu zaprimili oko 2.26 sati, a po dolasku na teren požar na Mercedesu već je bio u razbuktaloj fazi.

Započeli su gašenje, nakon čega je uslijedilo je dogašivanje i hlađenje.

Uz Peugeot koji je bio parkiran pored, oštećena su i oko tri kvadrata fasade zgrade.

