Pijana Hrvatica (21) usred noći razbila šest automobila: Objavljeno kolika je šteta

Prometna policija u utorak je u Rijeci provela očevid prometne nesreće koju je skrivila pijana Hrvatica (21) i pritom uz svoj auto oštetila još pet drugih vozila.

Policija u priopćenju ističe da je kaos počeo oko 3.25 sati u Tizianovoj ulici. Mlada vozačica nije prilagodila brzinu, izgubila je nadzor nad autom i potom prešla na suprotnu stranu kolnika.

Tada je udarila u parkirano osobno vozilo na nogostupu i silinom udarca odbacila ga na drugi parkirani automobil. Zatim je nastavila s nekontroliranim kretanjem i udarila u još tri parkirana vozila na nogostupu. Procjenjuje se da ukupna materijalna šteta iznosi čak 10.000 eura.

U krvi 1,56 promila

Alkotestiranjem je utvrđeno da je 21-godišnjakinja u krvi imala 1,56 promila alkohola. Privedena je na postupanje u Postaju prometne policije Rijeka, a zbog počinjenih prometnih prekršaja, po završetku postupanja sankcionirana je prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U optužnom prijedlogu koji je podnesen nadležnom sudu predlaže se novčana kazna od 2.910 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije na tri mjeseca.

