OPIJENA PJESMOM /

Darovita Venezuelanka oduševila obradom hita Jakova Jozinovića, on je odmah zapratio!

Darovita Venezuelanka oduševila obradom hita Jakova Jozinovića, on je odmah zapratio!
Foto: Screenshot

Oglenis Vasquez naš jezik pokušava naučiti potpuno sama

26.2.2026.
8:40
Webcafe.hr
Screenshot
Jakov Jozinović na Instagramu prati tek nešto više od 800 ljudi, a na popis "posebnih" upravo je dodao i Oglenis Vasquez, mladu Venezuelanku koja je u srijedu objavila kako pjeva njegov hit "Ja volim". 

Tko mu je proslijedio video, možemo nagađati, ali očito je i vrlo popularni Vinkovčanin ostao oduševljen kada je čuo kako se darovita Oglenis snašla u ulozi hrvatske pjevačice, tko zna, možda jednoga dana i njegova pratećeg vokala.

Oglenis je inače na profilu istaknula da govori tri jezika - španjolski, engleski i njemački - te tome dodala da upravo samostalno uči i hrvatski. 

"Učim jezik, mogu ga razumjeti i voditi jednostavne razgovore, a sve što zasad znam sam naučila sama uglavnom kroz pjesme", izdvojila je darovita Oglenis i naglasila koliko voli ovdašnju glazbu.

"Vidjet ćemo kamo će me izazov odvesti", kazala je lijepa Venezuelanka, koja je prethodno objavila kako pjeva i hitove Olivera Dragojevića, ali i u jednoj od objava sebe prikazala uz obalu Jadranskog mora, što želi reći da je već imala prigodu posjetiti Lijepu našu.  

@oglenisvasquez Baš dobra pjesma☺️🙂‍↕️ @Jakov Jozinovic #hrvatska #pjesme #javolim #fyp #zatebe ♬ original sound - Ogle🌼
 
 

A post shared by Oglenis Vasquez (@oglenisvasquez)

Foto: Screenshot
Jakov JozinovićHrvatski JezikVenezuela
