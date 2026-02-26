Greaves učinila nemoguće i ispisala povijest pikada: Protivnik joj se mogao samo nakloniti

Beau Greaves priznala je da “nije mogla vjerovati” da je ušla u povijest kao prva žena koja je ostvarila savršeni leg na PDC ProTouru.

Zvijezda iz Doncastera pogodila je nine-darter u pobjedi 6-5 na turniru Players Championship 6 protiv Mensura Suljovića u srijedu. Greaves (22) igrala je tek svoj šesti Players Championship otkako je osvojila tour kartu za sezonu 2026.

Rekla je: “Nisam mogla vjerovati da sam to pogodila! Jedva sam pogodila triple 19, a onda sam bila prilično sigurna da će double 12 ući. Nisam se mogla prestati smijati jer sam jedva čekala reći to svom tati, iako sam znala da gleda prijenos", rekla je Greaves pa nastavila:

"Nekoliko puta sam bila blizu da pogodim jedan, tako da je bilo lijepo napokon uspjeti. Lijepo je biti prva žena koja je to postigla na PDC ProTouru i drago mi je da je bilo u prijenosu uživo. Bilo se teško vratiti u meč nakon što sam to pogodila, tresla sam se poslije. Bilo je nervozno, ali na kraju sam uspjela doći do pobjede", rekla je mlada zvijezda pikada, čije riječi prenosi The Sun.

“Uživam u svom početku na PDC ProTouru. Imala sam povremeno problema s malom napetošću u izbačaju, ali igram dobro i uživam. Igrate protiv najboljih igrača na svijetu, pa ako izgubite meč, to je jednostavno zato što je protivnik tog dana bio bolji", zaključila je Greaves.

Nakon što je Greaves pogodila nine-darter, Suljović je zastao kako bi joj se naklonio prije nego što je meč nastavljen. Ona mu je uzvratila zahvalom i rukovanjem. Greaves je naposljetku izgubila 6-3 od Davida Sharpa u trećem kolu natjecanja.

Jedini prethodni televizijski nine-darter koji je neka žena ostvarila na velikom PDC natjecanju bio je onaj koji je postigla Fallon Sherrock na Challenge Touru 2023. godine.

