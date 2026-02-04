Strašna nesreća kod Bosiljeva: Preminuo vozač (52) koji je udario u metalnu ogradu i stup

U utorak u 17.45 sati na autocesti A-6 na području Općine Bosiljevo došlo je do prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 52-godišnjak. Policija je jutros izvijestila da je nesretni muškarac naknadno preminuo u bolnici.

"Osobnim automobilom riječkih registarskih oznaka u smjeru sjevera upravljao je 52-godišnjak koji je, najvjerojatnije zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, u zavoju sišao vozilom s kolnika na zemljanu površinu u centralnom pojasu autoceste", kažu iz policije za KAportal.

Nakon toga, udario je u metalnu ogradu i rasvjetni stup od kojeg se odbio i ponovno u nekontroliranom kretanju udario u metalnu ogradu u centralnom pojasu.

"U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen te je naknadno preminuo u zdravstvenoj ustanovi. Po završetku kriminalističkog istraživanja nadležnom državnom odvjetništvu slijedi podnošenje izvješća o događaju", kažu u policiji.

U protekla 24 sata na području Policijske uprave karlovačke evidentirane su tri prometne nesreće od kojih jedna sa smrtno stradalom osobom, jedna s lako ozlijeđenom osobom i jedna s materijalnom štetom, izvijestila je još jutros policija.