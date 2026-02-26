'Nešto divno raste': Rubenova partnerica podijelila prvu snimku s trudničkim trbuhom

Belgijska stilistica i vizažistica Sevilay Özdemir nedavno je na svom Instagram profilu podijelila trenutak koji nadilazi uobičajene objave o frizurama i ljepoti. Dirljivom snimkom iznenadila je svoju dugogodišnju klijenticu, Charlotte Van Looy (32), partnericu belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta (39).

Naime, Charlotte je prije nekoliko dana otkrila kako s bivšim suprugom Blanke Vlašić (42) čeka prvo dijete, djevojčicu koja stiže na ljeto, a njezina je frizerka to odlučila proslaviti na poseban način. Njezina gesta brzo je osvojila srca pratitelja i pokazala kako poslovni odnos može prerasti u iskreno prijateljstvo.

'Nešto divno raste'

Na snimci vidimo trudnu Charlotte koja ulazi u salon i ostaje zatečena prekrasnim buketom cvijeća koji ju je čekao. Njezina reakcija, ispunjena smijehom i suzama radosnicama, savršeno dočarava emociju trenutka. Sevilay je u opisu objave otkrila pozadinu ovog dirljivog čina. "Cvijeće za najljepšu buduću mamu", napisala je, dodavši kako s Van Looy surađuje već dugo, brinući se o njezinoj kosi svakih šest tjedana.

"Sada naša suradnja ima poseban sjaj jer nešto divno raste", objasnila je Özdemir. Istaknula je kako su se dogovorile da će privremeno odustati od bojenja kose jer je "beba na prvom mjestu", dok će ekstenzije i dalje održavati.

"Tako je posebno vidjeti je kako blista i pratiti ovu avanturu izbliza. Jedva čekam da njezin sjaj učinim još ljepšim", zaključila je u emotivnoj poruci koju je putem svog Instagram profila podijelila i sama Charlotte. Pratitelji su bili jednako dirnuti, a komentari poput "Predivno i tako slatko", "Kakva prekrasna gesta" i "Ovo je jednostavno divno" preplavili su objavu. Jedna korisnica je napisala: "Ah, kako nevjerojatno slatko, bila je potpuno iznenađena!"

Foto: Instagram screenshot

Djevojčica stiže na ljeto

Inače, ovo je ujedno i prva objava u kojoj se vidi trudna Charlotte otkako je vijest o prinovi obišla belgijske i domaće medije. Na spomenutoj snimci Charlotte na sebi ima plave traperice, crvenu majicu i bež kaput pa trudnički trbuščić nije toliko došao do izražaja, ali sjaj koji krasi svaku trudnicu itekako je primjetan.

Podsjećamo, Charlotte je vijest da čeka prvo dijete s dugogodišnjim partnerom otkrila prije nekoliko dana, netom nakon što se saznalo kako je Ruben i službeno okončao brak s našom proslavljenom atletičarkom s kojom ima trogodišnjeg sina Monda.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Epstein doista likvidiran? Njegov brat najavljuje nove šokantne izvještaje: 'Nije se sam ubio'