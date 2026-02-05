Opljačkali poštu kraj Zagreba, stigli su u taksiju: 'Imali su maske, jedan je nosio pištolj'

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je 23. siječnja sudjelovao u pljački poslovnice pošte u Velikoj Gorici.

Osumnjičenik je s još dvojicom zasad nepoznatih počinitelja oko 13.00 sati stigao pred poštanski ured u Donjoj Lomnici, i to u taksi vozilu zagrebačkih registracija koje je ranije unajmio, ističe policija u priopćenju u četvrtak.

Prije nego što su krenuli u "akciju", 44-godišnjak je više puta taksijem prošao ulicom pored ureda kako bi se uvjerio da unutra nema nikoga.

Nosili maske, jedan imao pištolj

Kad se uvjerio da je zrak čist, zaustavio je auto na cesti ispred ulaza u dvorište pošte, a iz vozila su izašli njegovi partneri u zločinu. Obojica su bili maskirani, a jedan od njih nosio je pištolj.

Čim su upali, zaposlenica je pobjegla na bočni ulaz, a pljačkaši su iz blagajne uzeli oko 800 eura. Nakon toga su se vratili u auto i pobjegli.

Osumnjičeni 44-godišnjak nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

