Ruska 'flota u sjeni' u akciji pred nosom saveznika: 'Iskreno, nitko ne obraća pozornost'

Neka od najsnažnijih oružja u ruskom ratu protiv Ukrajine skrivaju se naočigled svima u Engleskom kanalu.

Na pola puta između Britanije i Francuske, tankeri koji prevoze rusku naftu u vrijednosti od oko 100 milijuna dolara plove unatoč zapadnim sankcijama, embargu i ograničenjima cijena.

Deseci takvih brodova ovom rutom prolaze svakog mjeseca, kao dio 'flote u sjeni'.

Riječ je o floti koja broji čak 800 plovila koja pomažu održavanju dotoka naftnih prihoda kojima Rusija financira rat u Ukrajini, piše Sky News.

'Uobičajen prizor'

Britanska vlada ovoga je tjedna najavila nove sankcije ruskoj trgovini naftom, ali jedan dan na pučini pokazuje da 'flota u sjeni' djeluje očito bez kažnjavanja, doslovno pred nosom ukrajinskog saveznika.

Skiper Matt Coker, koji obično vodi ribolovne izlete kaže da su prizori brodova koji prevoze naftu iz ruskih baltičkih luka uobičajen prizor u ovom najprometnijem pomorskom koridoru na svijetu.

"Kad vidite te ruske brodove i tankere za naftu, znate, to je redovita pojava. Iskreno, nitko na to zapravo ne obraća pozornost“, kaže Coker za Sky News.

Flota od tri broda, koju je novinarska ekipa tog dana pratila, krenula je od Finskog zaljeva, gdje su ukrcali naftu u ruskim baltičkim lukama. Na otvorenom moru, njihova veličina je impresivna.

Foto: Damien MEYER/AFP/Profimedia

Uobičajene taktike

Rigel, tanker klase Suezmax, dug je više od 270 metara i ispunjava gotovo cijeli horizont dok izranja iz magle. S kapacitetom od milijun barela, njegov teret nafte ukrcan tjedan dana ranije u Primorsku, vrijedi oko 55 milijuna dolara.

Plovi pod kamerunskom zastavom, u vlasništvu je i pod upravom tvrtke sa Sejšela te je pod sankcijama EU-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade, među ostalima.

To mu onemogućuje korištenje lučkih objekata u zemljama koje su uvele sankcije, ali ne i nastavak plovidbe prema sljedećoj poznatoj destinaciji - Port Saidu na ulazu u Sueski kanal.

Nije poznato gdje će istovariti naftu no, otkako je počela invazija na Ukrajinu, većina ruske nafte prodaje se Kini i Indiji, uz znatan popust.

Sljedeći brod koji se pojavljuje na horizontu je Hyperion, pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva, EU-a i SAD-a. Plovi pod ruskom zastavom, na pramcu ima naziv ispisan ćirilicom.

Još u prosincu plovio je pod zastavom Siera Leonea, kada je, nakon isporuke Venezueli, promijenio zastavu i izbjegao američku pomorsku blokadu na Karibima.

Promjena zastave uobičajena je taktika 'flote u sjeni'.

Foto: Thibaud MORITZ/AFP/Profimedia

Česta pojava je i nettransparentno vlasništvo. Osiguranje broda često nejasno, a to je već samo po sebi ozbiljan problem, s obzirom da su mnoga plovila ove flote stara i loše održavana.

SAD je poduzeo izravne vojne akcije protiv tankera iz 'flote u sjeni' povezanih s Venezuelom - od prošle godine zaplijenjeno je najmanje sedam plovila, posljednje u Indijskom oceanu.

Francuske paravojne snage prošlog su mjeseca zaplijenile brod u Sredozemlju, no unatoč gotovo svakodnevnom prolasku tankera iz 'flote u sjeni' kroz Kanal, britanske intervencije zasada su uglavnom usredotočene na pitanje osiguranja.

I do sedam prekrcaja po brodu

Sankcije protiv ruske naftne industrije imale su učinak. Smanjile su vrijednost ruske nafte, iako ne i količinu koju brodovi prevoze.

Rast 'flote u sjeni' ruski je tržišni odgovor na pooštravanje sankcija.

"Više od 60 posto ruskog sirovog ulja izvozi se putem 'flote u sjeni'", kaže Pamela Munger, voditeljica europske analize tržišta u tvrtki Vortexa.

Potrebno je više brodova u lancu. Recimo da sankcionirani brod ukrca rusku sirovu naftu i da je na putu za Kinu. Može obaviti pet, šest, sedam prekrcaja s broda na brod kako bi prikrio podrijetlo nafte i prebacio je na nesankcionirana plovila, koja će je na kraju isporučiti krajnjem kupcu.", objašnjava.

Podaci Centra za istraživanje energije i čistog zraka pokazuju da je broj plovila u floti u sjeni porastao nakon uvođenja sankcija, ali je količina prevezene nafte ostala stabilna, unatoč izravnom sankcioniranju stotina brodova.

Prodaja u bescjenje

Cijene su, međutim, pale pa se ruska nafta sada natječe s iranskom i venezuelanskom naftom na 'problematičnom' tržištu sankcionirane nafte. To smanjuje prihode Kremlja.

"Rusija je morala znatno sniziti cijene tih pošiljki sirove nafte", kaže David Fyfe, glavni ekonomist u tvrtki Argus Media.

"Urals, glavna ruska izvozna sorta sirove nafte, 2021. se prodavao dva do tri dolara ispod cijene sjevernomorskog Brenta. Sada, u veljači, Urals se u baltičkim lukama ukrcava po cijeni 27 dolara nižoj od sjevernomorskog Brenta", dodaje.

Jaz u cijenama smanjio je ruske naftne prihode za oko 25 posto godišnje, a u siječnju čak do 50 posto.

To je gospodarski učinak koji Kremlj ne može ignorirati.

"Mislim da će pretrpjeti prilično velik udar, posebno po pitanju prihoda ove godine, i očekujem barem pad od oko pola milijuna barela dnevno u količinama", kaže Fyfe.

Foto: Damien MEYER/AFP/Profimedia

Sukob sve bliže?

Pritisak bi se mogao dodatno pojačati.

Prema pomorskom pravu, svi brodovi imaju pravo na prolaz sve dok plove pod legitimnom zastavom, a mnoge su zemlje nastavile poslovati s Rusijom nakon invazije na Ukrajinu.

Britanska vlada navodno je razmatrala pravne osnove za zadržavanje ruskih tankera, uključujući i temeljem Zakona o sankcijama i sprječavanju pranja novca.

"Mislim da će doći trenutak kada će Britanija i njezini saveznici - Nizozemci, Danci, Norvežani i druge pomorske zemlje sjeverne Europe - postati mnogo stroži prema tim ruskim brodovima, čak i ako su pod pratnjom“, kaže profesor Michael Clarke, sigurnosni i obrambeni analitičar Sky Newsa.

"Kad se to dogodi, mislim da se vjerojatno negdje ove godine približavamo nekoj vrsti militarizirane konfrontacije na moru", upozorava.

Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane izjavio je da je zatražena dokumentacija o osiguranju od više od 600 plovila te da su 'odvraćanje, ometanje i slabljenje ruske flote u sjeni prioritet'.

