Bakrar: 'Znamo da je pred nama velik izazov i idemo dati 100 posto od sebe, nemamo što izgubiti'

Dinamo sutra od 21:00 igra utakmicu protiv Genka u Europskoj ligi. Plavima za prolaz treba malo čudo, budući da hvataju dva gola zaostatka nakon 1-3 poraza na Maksimiru.

Predstavnik igrača na press konferenciji ovog je puta bio alžirski napadač Monsef Bakrar koji bi sutra trebao igrati na svojoj prirodnoj poziciji centralnog napadača.

Sutra je veliki dan za vas – igrati ćete u napadu. Kako se osjećate?

"Spremni smo za ovu utakmicu. Znamo da je pred nama velik izazov, svjesni smo odgovornosti i idemo dati 100 posto. Nemamo što izgubiti," rekao je.

Dolazite nakon velike pobjede protiv Varaždina. Kakav će to utjecaj imati na sutrašnju utakmicu?

"Utakmica i pobjeda protiv Varaždina donijele su nam samopouzdanje. Nema umora, jer je trener napravio i neke promjene. Sutra idemo 100 posto u tu utakmicu, nemamo što izgubiti i idemo po pobjedu."

Dinamo je od 2009. odigrao nekoliko utakmica i nije izgubio na gostovanju u Belgiji. Znate li to?

"Nadam se da ćemo izvući inspiraciju od njih i nastaviti taj trend," rekao je Dinamov napadač.

Koja Vam je najdraža pozicija – draže Vam je igrati u špici ili na krilu?

"Uloga na krilu je za mene ipak nova, još uvijek moram hvatati neke kretnje, ali sve sam bolji iz utakmice u utakmicu. A na špici sam cijeli život. Znam što moram činiti i nadam se da ću sutra zabiti koji gol."

Jeste li dobili savjet od Belghalija, s kojim ste igrali na Afričkom kupu nacija?

"Da, pričali smo. Ima nekoliko prijatelja tu u Genku i zaželio mi je sreću."

Je li vam bitno što igrate u Europi?

"Naravno. Svi želimo igrati u Europi, pogotovo ja, koji sam se vratio iz MLS-a. Sretan sam što igram u velikom klubu kao Dinamo i nadam se da im mogu pomoći."

Kako gledate na prošlu utakmicu u Maksimiru?

"Primili smo neke golove koje smo vjerojatno mogli izbjeći. Kod kuće smo igrali jako dobro i sada gledamo naprijed. Gladni smo još, posebno za sutra, jer mislim da je to utakmica koju možemo dobiti jer imamo kvalitetu za to," rekao je Bakrar.

Je li teže jer ste u minusu ili ćete gledati kao da je 0-0?

"Gledat ćemo da je minus, ali svaku utakmicu igramo kao da smo u minusu i u svaku idemo sto posto," ističe Dinamov napadač.

Rasprodan je gostujući sektor, koliko to znači?

"Jako. Navijači su super i uvijek nam daju snagu. Uvijek je atmosfera kao da igramo kod kuće, daju nam snagu i siguran sam da će i sutra biti bitan dio utakmice," zaključio je Alžirac.