PLJAČKA U ZAGREBU /

Razbojnik zaprijetio oštrim predmetom djelatnicama Pošte te pobjegao s novcem

Foto: Rtl Danas/screenshot/Ilustracija

Nije poznato koliko je novca ukrao

27.1.2026.
21:12
Tajana Gvardiol
Rtl Danas/screenshot/Ilustracija
Nepoznati počinitelj opljačkao je u utorak oko 18.50 sati poslovnicu Hrvatske pošte  u Ulici Ante Topića Mimare u Zagrebu, izvijestili su iz policije. Razbojnik je oštrim predmetom zaprijetio dvjema djelatnicama te pobjegao s novcem. 

Srećom, nema ozlijeđenim, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Nije poznato koliko je novca ukrao.

