Razbojnik zaprijetio oštrim predmetom djelatnicama Pošte te pobjegao s novcem

Nije poznato koliko je novca ukrao
Nepoznati počinitelj opljačkao je u utorak oko 18.50 sati poslovnicu Hrvatske pošte u Ulici Ante Topića Mimare u Zagrebu, izvijestili su iz policije. Razbojnik je oštrim predmetom zaprijetio dvjema djelatnicama te pobjegao s novcem.
Srećom, nema ozlijeđenim, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Nije poznato koliko je novca ukrao.
