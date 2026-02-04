Tisuće evakuirane, vojska u pripavnosti: Prizori užasa i strah od razornog 'Lea'

Španjolska i Portugal pripremaju se za razornu oluju Leo, a vlasti su odlučile prekinuti nastavu u nekim područjima i izdani upozorenje za putovanja, samo tjedan dana nakon što je smrtonosna oluja Kristin opustošila Iberijski poluotok.

Španjolska državna meteorološka agencija AMET upozorava da bi se zbog oluje neki dijelovi pokrajine južne Sierra Grazaleme mogli suočiti s količinom padalina koja inače napada u razdoblju od godine dana.

Vlasti su također zabrinute zbog povećanog rizika od poplava jer je tlo još uvijek prezasićeno oborinama od prethodne oluje i obilnim kišama prošlog mjeseca. Evakuirano je oko 3000 ljudi iz područja na kojima postoji najveća opasnost od poplava, a tamošnji stanovnici dobili su mobilna upozorenja o obilnim kišama.

Regionalna vlada u južnoj španjolskoj regiji Andaluziji pozvala je stanovnike da izbjegavaju putovanja koja nisu nužna, upozoravajući da bi se upozorenja za javnu sigurnost mogla brzo popeti na najvišu crvenu razinu kako se oluja bude razvijala, rekao je regionalni čelnik Juanma Moreno, a citira ga Reuters.

Nastava uživo obustavljena je u cijeloj regiji, osim u pokrajini Almeria, dok je španjolska Vojna jedinica za hitne slučajeve u pripravnosti kako bi brzo reagirala i pomogla u spašavanju iz poplava, stabilizaciji područja sklonih klizištima i praćenju jalovišta rudnika koja su u opasnosti zbog vremenskih nepogoda.

Dnevni centri za starije i osobe s invaliditetom su zatvoreni, a lokalnim vlastima u pogođenim područjima savjetovano je da otkažu sportske aktivnosti na otvorenom.

Moreno je rekao da su hitne službe, zajedno s dva zrakoplova i dva helikoptera, raspoređene za praćenje područja sklonih poplavama i pružanje ažuriranja u stvarnom vremenu.

U Portugalu je nacionalna Služba civilne zaštite podigla razinu pripravnosti na najvišu razinu nakon što je njezin zapovjednik upozorio na "vrlo složenu" meteorološku situaciju koja predstoji.

Portugalske oružane snage rasporedile su do 3000 pripadnika i 42 gumena čamca s pomorskim timovima duž dijelova glavnih rijeka u zemlji sklonih poplavama, jer se predviđalo pogoršanje vremenskih uvjeta tijekom tjedna.