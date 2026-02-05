FREEMAIL
OD REFLEKTORA DO KRIMINALA /

Lice s naslovnice pred istražiteljima: Spominje se i kuća na Tuškancu koja vrijedi milijune eura

Bivši maneken, sada vođa otkrivene narko bande - Robert DiCaprio ispitan je u riječkom USKOK-u zbog sumnje na preprodaju droge, prevare s nekretninama i pranje novca.

U tome mu je, sumnjaju tužitelji, pomagala i partnerica. Osim njih dvoje, uhićen je DiCaprijev otac te još nekoliko osoba koje su sudjelovale u prijevarama i preprodaji droga. 

Bivši maneken ponovno je pred kamerama, ali ovog puta u nešto drukčijoj ulozi. Lice koje je rado pokazivao, sada je skrivao kapuljačom.

"U biti radi se od dva postupka. Kao da je na čelu zločinačkog udruženja za prodaju i proizvodnju droge. Tu se nije pripremio i u tom postupku branio šutnjom", rekao je Velimir Došen, odvjetnik osumnjičenog. 

Tereti ga se, doznajemo, i za malverzacije s kućom na Tuškancu - vrijedne milijune eura. Di Caprio se branio da nema veze s tim.  Više o istrazi pogledajte u prilogu.

5.2.2026.
19:29
Kristina Čirjak
UskokRobert Di CaprioOdvjetnikSuđenjePreprodaja DrogePranje Novca
