Vandalizam u Makarskoj! Počupali 200 biljaka i uništili dječje igralište: 'Znaju dolaziti narkomani...'

Ponovno ista priča na istom mjestu. U nešto više od godinu dana drugi put je uništeno dječje igralište.

"Gotovo da nema igračke koja nije devastirana na neki način. Dio toga se moglo oprati gdje je bilo samo markerom zašarano, ali bilje koje je počupano i nešto što je zapaljeno treba promijeniti, to se ne može popraviti", kaže Željko Međurečan, komunalni redar Grada Makarske.

Prije otprilike mjesec dana posađeno je oko 200 biljaka koje su iščupane.

Grad uložio 120 tisuća eura

Grad je u igralište koje se nalazi neposredno pored Osnovne škole i vrtića uložio oko 120 tisuća eura, a sada ono zahtjeva ponovno ulaganje.

"Ne znam što bi rekao osim da je to sramota za čitav grad i za sve ljude koji žive ovdje", komentirao je Ozren iz Makarske.

"Ima jako puno djece po Makarskoj koji guštaju po parkiću. Pogotovo kad se sve na novo sredi. Mislim da nije korektno takvo ponašanje po takvim igralištima", kaže Ivan Edvard Kraljević iz Makarske.

Okidač za nove mjere

Bilo je i ranije sličnih slučajeva, ali upravo ovo uništavanje gradske imovine postalo je okidač za nove mjere.

"Pojačan nadzor komunalnih redara. Svakako smo prijavili policiji i očekujemo od policije da ima učestalije obilaske takvih kvartova, a u isto vrijeme ja ne vidim drugu mogućnost nego uložiti u video nadzor i osvjetljenje", kaže gradonačelnik Makarske Zoran Paunović (SDP).

Igralište je dostupno svim građanima - nema zaključavanja a tijekom ljeta koriste ga i turisti s djecom.

Roditelji su za video nadzor

Budući da je teško kontrolirati tko zapravo dolazi na igralište, roditelji podržavaju video nadzor. "Tu znaju dolaziti narkomani po tim parkićima. Tu su znale biti i igle... Tu je znalo biti svega. I smatram da bi trebali stavljati nadzorne kamere. Malo jača sigurnost", kaže Darinka Ivanac iz Makarske.

Grad je još jednom pozvao na odgovorno ponašanje jer u ovakvim slučajevima nije samo riječ o materijalnoj šteti- već opasnosti za djecu, a na Makarskom području u vrtić ide više od 630 djece.

"Opasnost je jako velika od ozljeda od špranaca koje nastaju oštećenjima drvenih dijelova, konopca i bilo čega drugoga. Tako da smatram da je odgovornost na odraslima da prvo provjere sigurnost igrališta, pa tek onda dovedu odnosno puste dijete", kaže ravnateljica Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce Antonia Kapović.

Policija i dalje istražuje tko bi mogao biti počinitelj, a videonadzor koji će se postaviti uskoro u ovakvim slučajevima bit će im od velike pomoći.