Nacionalni ispiti otkrili velike razlike u znanju: Imamo sve rezultate

Stigli su rezultati Nacionalnih ispita koji su lošiji nego prošle godine. Pokazuju, doznaje se u Nacionalnom centru za vrednovanje obrazovanja, rupe u naučenom. Postoji i plan da se to ispravi.

A kako su Nacionalne ispite riješili učenici četvrtih razreda po županijama? Prednjače Grad Zagreb i Varaždinska županija s prosječnih više od 50 posto riješenosti ispita, a u prvih pet, malo iza njih, su Splitska, Dubrovačka i Primorsko-goranska županija.

Najbolji i najlošiji rezultati

Objavljene su i županije s najlošijim rezultatima, ali ne i koliko lošim, kako ih se ne bi stigmatiziralo, abecednim redom. To su Ličko-senjska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska.

Evo i kako županije stoje kada su u pitanju osmi razredi za koje je ovo i svojevrsna "mala matura“ – na vrhu je također Grad Zagreb koji slijedi Dalmacija: Dubrovačka i Splitska županija, a u prvih pet ovdje je i sjever zemlje – Međimurska i Varaždinska.

Učenicima koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje, najviše znanja u prosjeku nedostaje u Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Županije su prilično široko područje, pa smo po gradovima podijeliti kako su svladali glavne predmete.

Pohvale učiteljicama i učiteljima razredne nastave u Zaprešiću – njihovi učenici četvrtih razreda imaju najbolje znanje iz hrvatskog. Slijede ih Varaždinci i Riječani. S druge strane Čazma, Kutina i Vukovar, prema rezultatima, debelo su ispod hrvatskog prosjeka u znanju materinskog jezika.

Kada je u pitanju matematika, Zaprešić i Varaždin te Dubrovnik mogu biti ponosni na svoje četvrtaše, dok će malo više morati vježbati i zadatke rješavati u Čazmi, Rovinju i Vukovaru.

Zaprešičanci su u samom fotofinišu izgubili od Varaždina, kada je u pitanju znanje, kako kažu najtežeg ispita, onog iz Prirode i društva! Iskazali su se i četvrtaši iz Labina, a najviše znanje Prirode zapinje u Čazmi, Opatiji i Vukovaru.

Ukupni prosjek

Kada pogledamo i ukupni prosjek, najbolje su Nacionalne ispite riješili učenici četvrtih razreda u Zaprešiću, Varaždinu i Dubrovniku, koje smo u dobrom svjetlu dosad i najviše spominjali.

Kada se zbroje svi rezultati Čazma, Rovinj, Vukovar tri su grada u kojima su u prošloj godini učenici u prosjeku postigli najlošije rezultate.

S velikim interesom iščekivali su se rezultati učenika osmih razreda koji su i svojevrsni semafor znanja našeg obrazovnog sustava. Tu su rezultati po gradovima nešto drukčiji.

Kada je riječ o hrvatskom jeziku, daleko najbolji su u rodnom gradu ikone hrvatskog narodnog preporoda Ljudevita Gaja, u Krapini, zatim u Zagrebu i Dubrovniku, iako napomenimo da nitko u Hrvatskoj ispit iz hrvatskog nije riješio sve točno. Na začelju su istarski gradovi Labin, Poreč i Umag.

U matematici pak prednjače osmaši iz Makarske, ne zaostaju ni oni iz Krapine, a treće mjesto s istim postotkom dijele Split i Zagreb.

Najlošije su matematičke zadatke na ispitu riješili u Čazmi, Grubišnom Polju i Vukovaru.

A evo i kome najbolje ide engleski, iz kojeg je za razliku od hrvatskog, čak 231 učenik riješio 100 posto. Opet najbolji rezultati u Krapini, zatim Čakovcu i Rijeci, a najlošiji u Čazmi, Garešnici i Grubišnom Polju.

Rezultati osmaša u prirodnim predmetima

Kako osmaši stoje s prirodnim predmetima?

Među Makaranima se kriju pravi prirodnjaci jer i u biologiji prednjače znanjem. S najboljim postignutim uspjehom ispred su osmaša iz Krapine i Varaždina. Gradovi s rezultatima koji im nisu na ponos su Grubišno Polje, Pazin i Sisak.

Rivalstvo Makarske i Krapine je i u znanju fizike. Sjedi 5 jednima i drugima, ali prvo mjesto ipak odlazi na jug. Kao i treće, u Dubrovnik. Nacionalni ispiti pokazali su i da je dodatna nastava u fizici najpotrebnija učenicima Đurđevca, Grubišnog Polja i Pazina.

I u kemiji je najbolja Makarska, i opet ponovno druga Krapina, dok im za vrat pušu Šibenčani. U crvenom su znanjem kemije gradovi Čazma, Đurđevac, Grubišno Polje.

Makarska prednjači i u znanju povijesti i geografije, i njezini su osmaši najbolje napisali Nacionalne ispite, a na tronu znanja još su i Krapina i Dubrovnik. Debelo ispod hrvatskog prosjeka je znanje osmaša u Čazmi, Grubišnom Polju i Virovitici.

Hrvatska je, inače, jedina zemlja koja provodi nacionalne ispite iz osam predmeta.

Rezultati nacionalnih ispita by Bojan Terglav