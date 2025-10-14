Ispovijest oca dječaka koji je nožem ozlijedio drugog: 'Slučajno je... Ne bi on to nikad napravio'

U utorak popodne pojavila se šokantna snimka helikoptera i vozila hitne pomoći kraj Srednje škole u Bedekovčini. Prema prvim informacijama dječak je izbo dječaka s nožem. Vrlo brzo uspostavilo se da je riječ o nesretnom slučaju.

Naime, u školi se održavaju Dani kruha, a jedan je učenik u vrećici donio u školu kruh, špek i nož. Dok je iz šale vrtio vrećicom, nož je izletio i ozlijedio drugog učenika. Više o tome čitajte OVDJE.

Jedna osoba prevezena je helikopterom hitne medicinske službe u KBC Zagreb.

'Nož je slučajno izletio'

Zagorje.com razgovaralo je ocem učenika koji je imao nož u torbi.

"Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice", rekao je otac, dodavši kako su ozlijeđeni učenik i njegov sin prijatelji te da on to nikad ne bi namjerno napravio. Jednako pričaju i očevici.

"Imao je nož u torbi i iz zezancije je udario kolegu, a nož je probio torbu", ispričali su za isti portal.

Učenik (17) navodno je teže ozlijeđen što je zahtijevalo hitni transport u bolnicu. Očevid je u tijeku.

Oglasila se i županija

"Tijekom današnjeg obilježavanja Dana kruha u Srednjoj školi Bedekovčina, po završetku programa, ispred školske sportske dvorane dogodio se nesretan slučaj u kojem je jedan učenik ozlijeđen.

Učeniku je odmah pružena prva pomoć te ga je hitna medicinska pomoć odvezla na daljnje liječenje. Škola je obavijestila učenikove roditelje i nastavlja postupati sukladno propisanim protokolima.

Krapinsko-zagorska županija, kao osnivač Srednje škole Bedekovčina, je u kontinuiranom kontaktu s ravnateljicom i djelatnicima škole te roditeljima ozlijeđenog učenika. Nadamo se da će s učenikom sve biti u redu i očekujemo povratne informacije iz bolnice"