STRAVA U ZAGORJU /

Helikopter prevezao dječaka u bolnicu, ima ozljede prsnog koša: Pored tijela pronašli nož

Helikopter prevezao dječaka u bolnicu, ima ozljede prsnog koša: Pored tijela pronašli nož
Foto: Rtl

Kako doznaje portal Zagorje International iz PU krapinsko-zagorske, jedna osoba je ozlijeđena te je prevezena helikopterom u bolnicu

14.10.2025.
14:34
Tajana Gvardiol
Rtl
Prema prvim neslužbenim informacijama portala Zagorje International i svjedocima s mjesta događaja, jedan dječak je navodno nožem napao drugog dječaka u utorak poslijepodne u blizini Srednje škole u Bedekovčini.

Helikopter prevezao dječaka u bolnicu, ima ozljede prsnog koša: Pored tijela pronašli nož
Foto: Facebook/policija Zaustavlja Krapinsko Zagorska županija/screenshot

Mještani su šokirani.

Neslužbeno doznajemo da je kraj dječaka pronađen nož, a ozljede su u području prsnog koša. Navodno nije životno ugrožen, ali s obzirom da OB Zabok nema torakalnog kirurga prevezen u KBC Zagreb. Pri svijesti je. Dječak navodno ima 17 godina.

Objavljena snimka na Facebooku

Na Facebook stranici Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija objavljen je video s opisom da se nešto jako loše dogodilo.

 

"Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje Škole… Helikopter, hitna i sve službe na terenu!", stoji u objavi na Facebook stranici.

Kako doznaje portal Zagorje International iz PU krapinsko-zagorske, jedna osoba je ozlijeđena te je prevezena helikopterom u bolnicu.

Uskoro više...

NožDijeteBedekovčina
