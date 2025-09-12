Maturanti se vraćaju bolesni iz Španjolske? Majka u panici: 'Djevojka je imala temperaturu 41'

Posljednjih dana na društvenim mrežama širi se zabrinutost roditelja zbog zdravstvenih problema s kojima su se maturanti suočili po povratku s maturalnih putovanja u Španjolskoj.

Prema dostupnim informacijama, brojni učenici iz različitih dijelova Dalmacije — uključujući Split, Trogir i Makarsku — vratili su se s ozbiljnim simptomima bolesti.

Majka jedne maturantice sa šireg splitskog područja, javila se redakciji Dalamacije danas izražavajući nezadovoljstvo i zabrinutost načinom na koji je situacija odrađena.

Simptomi su kod mnogih upućivali na virusnu infekciju sličnu COVID-19, navela je.

"Puno ih je imalo visoku temperaturu, grlobolju, glavobolju, malaksalost... Jedna djevojka je imala temperaturu 41 stupanj i hitno je vraćena kući. Ne znam što se događa, ali roditelji imaju pravo znati kakvi ih rizici čekaju kad šalju djecu na put", istaknula je.

Zasad se nadležne službe još nisu službeno oglasile.

