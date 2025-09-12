USKOK otkrio detalje: Šumari, tehničari, revirnici - svi u lancu mita! Evo koliko su novca uzeli

Nakon što je u srijedu, u tri odvojene akcije USKOK-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) uhićeno ukupno 20 osoba zbog sumnji u porezne prevare, pranje novca, mito i subvencijsku prevaru, većina njih je ispitana bilo na USKOK-u bilo na EPPO-u.

USKOK je danas izašao s informacijom da je pokrenuta istraga protiv 17 okrivljenika zbog sumnje na podmićivanje zaposlenika Hrvatskih šuma

Priopćenje prenosimo u cijelosti

"USKOK je, na temelju istraživanja nezakonitosti u Hrvatskim šumama započetog 2023. godine u suradnji s Upravom Hrvatskih šuma te kaznene prijave Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv 17 hrvatskih državljana (1975., 1963., 1962., 1967., 1981., 1962., 1965., 1966., 1976., 1986., 1974., 1967., 1992., 1991., 1986., 1959., 1989.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od ožujka 2024. do 10. rujna 2025. na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, prilikom realizacije otkupa trupaca za potrebe većeg broja trgovačkih društava i obrta u kojima je vodio poslovanje ili za koje je posredovao pri kupnji, s II. do XVII. okr. - zaposlenicima javnog trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., dogovorio da će oni za novčanu nagradu pogodovati društvima I. okr., kao i društvima te jednom obrtu s kojima je I. okr. poslovno interesno povezan, a koja su s Hrvatskim šumama imala zaključene Okvirne i Godišnje ugovore o kupoprodaji trupaca za 2024. i 2025. godinu, na način da će svatko iz svojeg djelokruga službe poduzeti radnje kako bi, bez obzira na gospodarske interese Hrvatskih šuma, udovoljili traženjima I. okr. neovisno o potrebama tržišta i drugih ugovornih kupaca i omogućili mu prioritet kod isporuke drva sukladno dinamici koja njemu odgovara.

Tako je II. okr. - voditelj Sektora komercijalnih poslova u Direkciji Hrvatskih šuma, bez obzira na ranije planiranu i ugovorenu dinamiku, količinu i potrebe kvartalne podjele kvota drvnih sortimenata ugovornim kupcima, društvima od interesa I. okr. osigurao tražene količine drva, vodio brigu o isporuci drva te kontaktirao podređene voditelje službi da prenesu obvezu isporuke drva za što mu je I. okr. dao 15.000,00 eura.

Osim toga je III. okr. – upravitelj Uprava šuma podružnice Bjelovar, za osiguranje prenošenja obveze isporuke drva s područja jedne na područje drugih podružnica od I. okr. primio 10.000,00 eura. Za tu uslugu, kao i za otvaranje naloga za isporuku drva društvima od interesa I. okr. je IV. okr. od njega primio najmanje 50.000,00 eura. Također je V. okr. – upravitelj Šumarije Vrbovec, osigurao I. okr. isporuku drva te za njega izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce za što je primio 500,00 eura, a prihvatio je i ponudu besplatnog izvođenja građevinskih radova i opremanje objekta u njegovom vlasništvu u vrijednosti od najmanje 5.000,00 eura. Za novčanu nagradu od 5.000,00 eura IX. okr. je, osim osiguravanja isporuke drva, izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce za I. okr. te umanjivao kakvoću drva, a time i njegovu vrijednost. Nadalje je XII. okr. - šumarski tehničar Šumarije Ivanska, za osiguravanje odabira kvalitetnijih trupaca te prepuštanje trupaca u vrijednosti 6.360,00 eura i neiskazivanje navedenog u poslovnim ispravama Hrvatskih šuma, od I. okr. primila najmanje 6.600,00 eura. Za nagradu od 5.600,00 eura je XV. okr. - revirnik Šumarije Čazma, omogućio I. okr. povlaštenu isporuku drva te umanjivanje kakvoće, a time i vrijednosti drva.

Ostali okrivljenici su za usluge povlaštenih isporuka drva, odabira i čuvanja kvalitetnijih trupaca i umanjivanje kakvoće i vrijednosti drva te uvažavanja reklamacija kvalitete drva bez utvrđivanja stvarnog stanja od I. okr. primili nagrade u rasponu od 200,00 do 800,00 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 14 okrivljenika, a za jednog okrivljenika je određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti.", stoji u priopćenju USKOK-a-

